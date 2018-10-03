 Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова

Натомість нинішній міський голова Львова повідомив, що "готовий боротись за посаду прем'єра і наводити порядок в країні".

Андрій Садовий (архівне фото)

Андрій Садовий (архівне фото)

Мер Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий має намір балотуватися до Верховної Ради і боротися за посаду прем'єр-міністра.

Про це він повідомив у суботу, 11 травня, на з'їзді партії у Києві. "Я готовий йти в парламент, очолити список, якщо буде ваша довіра. Готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок в країні ", - сказав Садовий.

DW.COM

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про перегрупування "Самопомочі". Частина народних депутатів залишить фракцію партії у Раді, вважає він. (09.04.2019)

Лідер партії "Самопоміч" та мер Львова Андрій Садовий має всі необхідні якості для роботи на посаді прем'єр-міністра України, вважає кандидат в президенти України Анатолій Гриценко. (23.03.2019)

Водночас лідер партії зазначив, що не має наміру переобиратися на посаду мера Львова.

Андрій Садовий незмінно посідає пост міського голови Львова з 2006 року.

З обранням президентом України Володимира Зеленського в країні дедалі більше обговорюють можливий розпуск ним парламенту та призначення позачергових виборів до Верховної Ради. Водночас чергові парламентські вибори мають відбутися 27 жовтня цього року. Місцеві вибори заплановані на 20 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, Садовий зняв свою кандидатуру з президентських перегонів перед першим туром виборів на користь лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Дивитись відео 05:59

Галицький IT-бум: чому програмісти їдуть працювати до Львова (03.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Галицький IT-бум: чому програмісти їдуть працювати до Львова (03.05.2019)  

Також за темою

Andrij Sadovyj

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що йде в президенти 03.10.2018

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти України на виборах наступного року. Він пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад своєї команди.

Реклама

Докладно

Український журналіст Руслан Коцаба

Як антисемітські слова Коцаби позбавили його премії у ФРН

Український журналіст Руслан Коцаба, схоже, не отримає Аахенську премію миру через антисемітські висловлювання.  

Імпорт китайських товарів

Трамп хоче обкласти митом увесь імпорт з Китаю

США розпочали підготовку до запровадження високих ставок ввізного мита на ввесь імпорт з КНР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  