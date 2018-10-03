Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова

Мер Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий має намір балотуватися до Верховної Ради і боротися за посаду прем'єр-міністра.

Про це він повідомив у суботу, 11 травня, на з'їзді партії у Києві. "Я готовий йти в парламент, очолити список, якщо буде ваша довіра. Готовий боротися за посаду прем'єра і наводити порядок в країні ", - сказав Садовий.

Водночас лідер партії зазначив, що не має наміру переобиратися на посаду мера Львова.

Андрій Садовий незмінно посідає пост міського голови Львова з 2006 року.

З обранням президентом України Володимира Зеленського в країні дедалі більше обговорюють можливий розпуск ним парламенту та призначення позачергових виборів до Верховної Ради. Водночас чергові парламентські вибори мають відбутися 27 жовтня цього року. Місцеві вибори заплановані на 20 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, Садовий зняв свою кандидатуру з президентських перегонів перед першим туром виборів на користь лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.