На саміті G20 обговорюють доступність вакцини від COVID-19

Керівники держав та урядів 20 найпотужніших економік світу зібралися на черговому саміті Великої двадцятки (G20). Визначальним цієї розпочатої в суботу, 21 листопада, зустрічі стало те, що вона вперше проводиться в форматі онлайн-конференції, передає інформагенція Reuters.

Сам саміт G20 розпочався із заклику короля Саудівської Аравії Салмана, який вважається господарем нинішньої зустрічі, вдатися до спільних дій щодо боротьби з пандемією COVID-19. На думку саудівського правителя, клуб із 20 провідних економік світу має докласти всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити рівномірний розподіл вакцин проти коронавірусу в світі, а також їхню доступність для країн, що розвиваються.

"Ми зробимо все можливе, щоб подолати цю кризу за допомогою міжнародної співпраці", - запевнив король Саудівської Аравії, цитує інформагенція AFP.

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Серед учасників саміту, котрі візьмуть участь у дискусіях, буде й нинішній президент США Дональд Трамп. Чинний американський лідер так само вперше зустрінеться в режимі онлайн з іншими главами країн та урядів G20, як-от канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), яка раніше вже привітала його опонента Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США.

План саміту передбачає на суботу та неділю обговорення таких питань, як нинішній спалах коронавірусу, глобальний економічний спад і боротьба зі змінами клімату.

Витяги з проекту заключної декларації, котрі має в своєму розпорядженні Reuters, свідчать, що група найпотужніших економік світу готова зробити все можливе, щоб стримати пандемію COVID-19, а також захистити життя людей, робочі місця і доходи.

Водночас учасники саміту застерігають, що відновлення світової економіки залишається "нерівномірним, вкрай невизначеним" і містить "підвищені ризики спаду". Не виключено, що деякі з бідних країн потребуватимуть подальшого полегшення боргового тягаря, адже пандемія найсильніше вражає саме такі найслабші економіки, йдеться в документі.

У дискусіях також беруть участь керівники низки міжнародних організацій, як-от Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк.