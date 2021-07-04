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"Національний фронт"

Національний фронт - політична партія у Франції.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний фронт".

Французькі правопопулісти переобрали головою партії Марін Ле Пен

Французькі правопопулісти переобрали головою партії Марін Ле Пен 04.07.2021

Члени партії "Національне зібрання" переобрали головою політсили Марін Ле Пен. За опитуваннями, наступного року вона може скласти конкуренцію Еммануелю Макрону на президентських виборах.

Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства?

Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства? 19.06.2021

За десять місяців до президентських виборів у Франції Марін Ле Пен бореться за символічну перемогу на місцевих виборах. Ультраправі можуть уперше отримати контроль над цілим регіоном на південному сході країни.

Праві популісти рвуться до влади в ЄС (24.05.2019) 24.05.2019

У ЄС стартували вибори по Європарламенту. Здобути владу прагнуть правопопулісти з багатьох європейських країн. Вони хочуть створити "нову" Європу та змінити правила і норми ЄС. Хто ці праві популісти?

Партії Ле Пен повернуть 1 мільйон утриманих раніше коштів

Партії Ле Пен повернуть 1 мільйон утриманих раніше коштів 26.09.2018

Суд в Парижі пом'якшив попереднє рішення про позбавлення партії Марін Ле Пен "Національне зібрання" двох мільйонів євро дотацій. Тепер ідеться про мільйон євро.

Національний фронт Марін Ле Пен став Національним зібранням

"Національний фронт" Марін Ле Пен став "Національним зібранням" 02.06.2018

Партія проводить ребрендинг задля залучення більшої кількості виборців з різних політичних таборів. Марін Ле Пен має великі плани на вибори до Європарламенту.
Національний фронт Франції позбавив Жана-Марі Ле Пена посади почесного голови

"Національний фронт" Франції позбавив Жана-Марі Ле Пена посади почесного голови 11.03.2018

З'їзд "Національного фронту" Франції переобрав Марін Ле Пен головою правопопулістської партії та ухвалив новий статут. Ним скасовується посада почесного голови, яку обіймав засновник партії Жан-Марі Ле Пен.
Суд ЄС зобов'язав Жан-Марі Ле Пена сплатити Європарламенту 320 тисяч євро

Суд ЄС зобов'язав Жан-Марі Ле Пена сплатити Європарламенту 320 тисяч євро 07.03.2018

Жан-Марі Ле Пен та його колега Брюно Гольниш не змогли довести факт оплати послуг асистентів, тож тепер мають повернути виділені на це кошти, вирішили судді Європейського Суду.

Суд у Франції підтвердив правомірність виключення батька Марін Ле Пен з партії

Суд у Франції підтвердив правомірність виключення батька Марін Ле Пен з партії 09.02.2018

Французький апеляційний суд підтвердив правомірність рішення про виключення з партії батька нинішньої очільниці правопопулістського "Національного фронту" - Жана-Марі Ле Пена.
Коментар: Зсув Австрії вправо не справив враження на ЄС

Коментар: Зсув Австрії вправо не справив враження на ЄС 19.12.2017

Правопопулісти в Європі вже давно обіймають найвищі урядові посади. Австрія для ЄС - майже звичний випадок, вважає Бернд Ріґерт.
Праві популісти у парламентах вже 20 країн ЄС (відео)

Праві популісти у парламентах вже 20 країн ЄС (відео) 26.09.2017

Останньою успіху добилася "Альтернатива для Німеччини", яка буде третьою найпотужнішою силою у Бундестазі. Які ще країни Євросоюзу мають серед парламентаріїв правопопулістів?
Марін Ле Пен вперше обрана депутаткою парламенту Франції

Марін Ле Пен вперше обрана депутаткою парламенту Франції 18.06.2017

Марін Ле Пен перемогла на виборах у місті Енен-Бомоні, в якому при владі перебувають представники її партії "Національний фронт". У другому турі вона перемогла представницю партії Макрона.

У Франції розпочався другий тур парламентських виборів

У Франції розпочався другий тур парламентських виборів 18.06.2017

Партії президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші!" прогнозують здобуття абсолютної більшості мандатів, а правопопулістському "Національному фронту" - менше 10 місць.
Європарламент позбавив Марін Ле Пен недоторканності у ще одній справі

Європарламент позбавив Марін Ле Пен недоторканності у ще одній справі 15.06.2017

Європарламент позбавив лідерку "Національного фронту" Марін Ле Пен депутатського імунітету у справі щодо наклепу на адресу колишнього мера Ніцци. Тепер французькі правоохоронці зможуть допитати Ле Пен.
Коментар: Результати виборів у Франції - величезний кредит довіри Макрону

Коментар: Результати виборів у Франції - величезний кредит довіри Макрону 12.06.2017

Президент Франції Макрон перебуває на шляху до того, аби здобути переконливу більшість у парламенті. Традиційні партії пасуть задніх. У країні відбулася революція політичного ландшафту, вважає Барбара Везель.

Парламентські вибори у Франції: нова блискуча перемога Макрона (12.06.2017) 12.06.2017

"Республіка на марші!" Еммануеля Макрона отримала понад 32 % голосів виборців та здобула перемогу у першому турі парламентських виборів у Франції. У другому турі руху Макрона пророкують отримання понад 400 із 577 місць в парламенті. Така більшість однієї сили може стати найпотужнішою за останні 60 років.

Партія Макрона впевнено перемогла у першому турі виборів у Франції

Партія Макрона впевнено перемогла у першому турі виборів у Франції 12.06.2017

Партія "Республіка на марші!" та її союзник здобули майже третину голосів виборців. Другою фінішувала партія "Республіканці", а третьою - "Національний фронт".

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