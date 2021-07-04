"Національний фронт"

Франція: чергова сходинка для Марін Ле Пен на шляху до президентства?

За десять місяців до президентських виборів у Франції Марін Ле Пен бореться за символічну перемогу на місцевих виборах. Ультраправі можуть уперше отримати контроль над цілим регіоном на південному сході країни.