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Національний фронт - політична партія у Франції.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний фронт".
"Республіка на марші!" Еммануеля Макрона отримала понад 32 % голосів виборців та здобула перемогу у першому турі парламентських виборів у Франції. У другому турі руху Макрона пророкують отримання понад 400 із 577 місць в парламенті. Така більшість однієї сили може стати найпотужнішою за останні 60 років.