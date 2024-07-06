  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаФранція

Опитування: Рейтинг ультраправих у Франції знижується

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
6 липня 2024 р.

Після першого туру виборів здавалося, що партія Марін Ле Пен отримає абсолютну більшість у Національних зборах. Останні опитування, однак, свідчать про падіння рейтингу ультраправих.

https://p.dw.com/p/4hxri
Марін Ле Пен
Лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен після перемоги у першому туріФото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

У Франції напередодні другого туру позачергових парламентських виборів , які відбудуться 7 липня, рейтинг правонаціоналістичної партії "Національне об'єднання" на чолі з  Марін Ле Пен  неухильно знижується. Згідно з оприлюдненими увечері 5 липня результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Ipsos, партія Ле Пен та її союзники можуть отримати лише від 175 до 205 місць у Національних зборах, тоді як для більшості необхідно 289 місць.

Опитування, проведене інститутом Harris Interactive, показує, що украй праві за підсумками  виборів у Франції  можуть розраховувати на 185 - 215 місць. У той же час альянс лівих сил, згідно з Ipsos, може отримати від 145 до 175 мандатів і посісти друге місце, а президентський табір - від 118 до 148 мандатів і, відповідно, третє місце. Помірному крилу консервативної партії "Республіканці", який відмовився від укладеної лідером партії Еріком Сьотті угоди про співпрацю з "Національним об'єднанням", може дістатися від 57 до 67 місць.

За даними Harris Interactive, ліві можуть отримати навіть від 168 до 198 місць, тоді як президентський табір - від 115 до 145, а помірні республіканці - від 32 до 63 місць.

Читайте також: Ле Пен не хоче застосування французького озброєння для ударів по РФ

Можливість коаліції сил, що протистоять "Національному об'єднанню"

Ці дані, принаймні, чисто арифметично допускають можливість появи у Національних зборах відносної більшості сил, що не належать до "Національного об'єднання", але насправді формування таких коаліцій є проблематичним, оскільки ліві та президентський табір виключали можливість співпраці, зазначає агенція dpa. Можливість коаліції центристів навколо президента Еммануеля Макрона з соціалістами та лівими також дуже малоймовірна.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив парламент та призначив дострокові вибори після провалу його партії "Відродження" під час виборів до Європарламенту в червні та високого результату "Національного об'єднання". 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Передвиборчі плакати Марін Ле Пен та Жордана Барделли, травень 2024 року

У Франції понад 200 кандидатів знялись з виборів, щоб заблокувати перемогу ультраправих

У Франції понад 200 кандидатів знялись з виборів, щоб заблокувати перемогу ультраправих

Понад 200 кандидатів у Франції зняли свої кандидатури та не братимуть участь у другому турі парламентських виборів, щоб не дати ультраправій партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен прийти до влади.
Політика2 липня 2024 р.
Ультраправа французька політикиня та неформальна лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка очолювала цю політичну силу у 2011-2021 роках

Вибори у Франції: праві радикали лідирують, попереду невизначеність

Вибори у Франції: праві радикали лідирують, попереду невизначеність

Ультраправа партія "Національне об'єднання" стала явною переможницею першого туру дострокових парламентських виборів у Франції. Однак перспектива формування уряду залишається туманною.
Політика1 липня 2024 р.
Лідер партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла, березень 2024 року

Жордан Барделла - від юнака з плаката ультраправих до потенційного прем'єра Франції

Жордан Барделла - від юнака з плаката ультраправих до потенційного прем'єра Франції

28-річний хлопець із передмістя Парижа досяг різкого злету в політиці за підтримки Марін Ле Пен. Шарм Жордана Барделли приховує його радикальні погляди, кажуть експерти. DW - про ймовірного нового прем'єра Франції.
Політика6 липня 2024 р.