Опитування: Рейтинг ультраправих у Франції знижується

Після першого туру виборів здавалося, що партія Марін Ле Пен отримає абсолютну більшість у Національних зборах. Останні опитування, однак, свідчать про падіння рейтингу ультраправих.

У Франції напередодні другого туру позачергових парламентських виборів , які відбудуться 7 липня, рейтинг правонаціоналістичної партії "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен неухильно знижується. Згідно з оприлюдненими увечері 5 липня результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Ipsos, партія Ле Пен та її союзники можуть отримати лише від 175 до 205 місць у Національних зборах, тоді як для більшості необхідно 289 місць.

Опитування, проведене інститутом Harris Interactive, показує, що украй праві за підсумками виборів у Франції можуть розраховувати на 185 - 215 місць. У той же час альянс лівих сил, згідно з Ipsos, може отримати від 145 до 175 мандатів і посісти друге місце, а президентський табір - від 118 до 148 мандатів і, відповідно, третє місце. Помірному крилу консервативної партії "Республіканці", який відмовився від укладеної лідером партії Еріком Сьотті угоди про співпрацю з "Національним об'єднанням", може дістатися від 57 до 67 місць.

За даними Harris Interactive, ліві можуть отримати навіть від 168 до 198 місць, тоді як президентський табір - від 115 до 145, а помірні республіканці - від 32 до 63 місць.

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Можливість коаліції сил, що протистоять "Національному об'єднанню"

Ці дані, принаймні, чисто арифметично допускають можливість появи у Національних зборах відносної більшості сил, що не належать до "Національного об'єднання", але насправді формування таких коаліцій є проблематичним, оскільки ліві та президентський табір виключали можливість співпраці, зазначає агенція dpa. Можливість коаліції центристів навколо президента Еммануеля Макрона з соціалістами та лівими також дуже малоймовірна.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив парламент та призначив дострокові вибори після провалу його партії "Відродження" під час виборів до Європарламенту в червні та високого результату "Національного об'єднання".