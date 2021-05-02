 Наглядова рада ″Нафтогазу″ вказала Шмигалю на порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2021

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Наглядова рада "Нафтогазу" вказала Шмигалю на порушення

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" написали листа Денису Шмигалю, в якому вказали на порушення стандартів корпоративного управління при звільненні Коболєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вивіска на офісі Нафтогазу України у Києві

Вивіска на офісі "Нафтогазу України" у Києві

Перед складанням повноважень незалежні члени наглядової ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" написали листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому вказали на порушення стандартів корпоративного управління при звільненні глави правління компанії Андрія Коболєва. Про це у вівторок, 4 травня, пише інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст листа, який має у своєму розпорядженні. 

"Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції на невеликий час для того, щоб змінити голову правління. І все це сталося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основними практиками корпоративного управління", - йдеться в листі.

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Конфлікт інтересів у призначенні Вітренка

Окрім того, що у наглядовій раді піддали сумніву критику уряду щодо збитковості "Нафтогазу" за підсумками 2020 року, у листі вказано на наявність конфлікту інтересів у призначенні нового голови правління компанії Юрія Вітренка. Останній перед призначенням обіймав посаду виконувача обов'язки міністра енергетики, однак чинне законодавство забороняє працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в компаніях, на які вони мали вплив, зазначили незалежні члени наглядової ради.

"Єдина наша рекомендація полягає в тому, щоб уряд і президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного управління. Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вища, ніж фінансовий збиток 2020 року", - йдеться у листі.

Уряд закликав наглядову раду працювати далі

В ніч на неділю, 2 травня, Кабінет Міністрів України звернувся до членів наглядової ради "Нафтогазу" із закликом продовжити виконання обов'язків до завершення конкурсу на посади нових членів ради. У повідомленні також наголошується - уряд сподівався, що наглядова рада "Нафтогазу" пристане на пропозицію продовжити роботу "в продовження кращих практик корпоративного управління".

Як вважають в уряді, це б забезпечило якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК "Нафтогаз України". При цьому в Кабінеті Міністрів України заявили про свою відданість реформі корпоративного управління "за стандартами ОЕСР".

Звільнення наглядової ради "Нафтогазу"

Рішення достроково залишити свої посади вже з 14 травня члени наглядової ради компанії ухвалили на позачерговому засіданні у п'ятницю, 30 квітня. У "Нафтогазі" повідомили, що цей час рада використає для "надання підтримки компанії, наскільки це можливо", і належної передачі повноважень.

За два дні до цього, 28 квітня уряд України провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", на якому вирішили звільнити голову правління компанії Андрія Коболєва і призначити новим керівником Юрія Вітренка, що обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики України.

Перед цим було припинено повноваження всіх членів наглядової ради на дві доби із подальшим відновленням лише з 30 квітня 2021 року. Згідно зі статутом "Нафтогазу", призначення та звільнення з посади голови правління здійснюється відповідно до пропозицій наглядової ради, які подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання та припинення повноважень голови правління.

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