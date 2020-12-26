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Мішель Барньє

Мішель Барньє - французький політик і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішель Барньє".

Мішель Барньє обіймав посаду міністра закордонних справ Франції з 2004 до 2005 року. З 2010 до 2014 року Мішель Барньє був європейським комісаром з питань внутрішньої торгівлі та послуг. У жовтні 2016 року Мішеля Барньє призначили представником Європейського Союзу на переговорах з Великобританією щодо Brexit. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Оприлюднено текст угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС і Великобританією

Оприлюднено текст угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС і Великобританією 26.12.2020

Угода на 1246 сторінках регламентує майбутню співпрацю та торговельні відносини між Євросоюзом і Сполученим Королівством.
Життя після Brexit: у ЄС розпочали перевірку угоди з Великобританією

Життя після Brexit: у ЄС розпочали перевірку угоди з Великобританією 25.12.2020

Текст договору міститься на більш ніж 1,2 тисячі сторінок, тож перед урядами країн ЄС стоїть "масштабне завдання". Посли країн-членів ЄС виступили за тимчасове застосування угоди з 1 січня.
ЄС та Великобританія домовилися щодо торговельної угоди

ЄС та Великобританія домовилися щодо торговельної угоди 24.12.2020

Досягнення домовленості щодо майбутньої торговельної угоди підтвердили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Лондон: Досягнення угоди з ЄС досі можливе

Лондон: Досягнення угоди з ЄС досі можливе 07.12.2020

Допоки залишається хоч трохи часу для досягнення угоди з ЄС про відносини після Brexit, переговори триватимуть, запевнили в уряді Великобританії.

Брюссель та Лондон відновили переговори щодо угоди після Brexit

Брюссель та Лондон відновили переговори щодо угоди після Brexit 06.12.2020

Переговірник з боку ЄС Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост відновили переговори щодо угоди про відносини після Brexit.
Джонсон: Ми готові до жорсткого Brexit, якщо ЄС не змінить позицію

Джонсон: Ми готові до жорсткого Brexit, якщо ЄС не змінить позицію 16.10.2020

Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова вийти з переговорів щодо торговельної угоди з Євросоюзом, якщо останній не змінить позицію.

Саміт ЄС: від Лондона очікують руху задля узгодження торговельної угоди

Саміт ЄС: від Лондона очікують руху задля узгодження торговельної угоди 15.10.2020

Глави держав та урядів Євросоюзу закликали уряд Великобританії зробити потрібні кроки в напрямку узгодження торговельної угоди між Великобританією та ЄС. Брюссель до "будь-якої ціни" заради угоди не готовий.
Brexit: Джонсон звинуватив ЄС у погрозі продовольчою блокадою

Brexit: Джонсон звинуватив ЄС у погрозі "продовольчою блокадою" 13.09.2020

Борис Джонсон звинуватив Євросоюз у погрозі "продовольчою блокадою". Водночас президент Ради ЄС Шарль Мішель попередив Великобританію про втрату авторитету.
Лондон та Брюссель відновили переговори щодо торговельної угоди

Лондон та Брюссель відновили переговори щодо торговельної угоди 29.06.2020

Великобританія та Євросоюз мають домовитися щодо торговельних відносин після Brexit. Попередні раунди переговорів завершилися без помітного результату.
Лондон не продовжуватиме перехідний період для переговорів з ЄС

Лондон не продовжуватиме перехідний період для переговорів з ЄС 12.06.2020

Лондон відмовився продовжувати перехідний період для переговорів з Євросоюзом після 31 грудня цього року. Британія "поверне контроль" і відновить свою "політичну та економічну незалежність", завив міністр Майкл Гоув.
ЄС та Лондон знову провалили переговори щодо торговельної угоди

ЄС та Лондон знову провалили переговори щодо торговельної угоди 05.06.2020

Євросоюзу та Великобританії не вдалось досягнути майже нікого прогресу на переговорах щодо вільної торгівлі після Brexit. Офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє наголосив, що довго так тривати не може.
Переговори Лондона і Брюсселя знову завершилися безрезультатно

Переговори Лондона і Брюсселя знову завершилися безрезультатно 15.05.2020

Третє коло перемовин щодо відносин між ЄС і Британією після Brexit не закінчилося проривом. Головний переговірник від ЄС заявив про розчарування. Його британський колега вважає, що досягти угоди до кінця року можливо.
Брюссель непокоїть позиція Лондона на переговорах щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона на переговорах щодо торговельної угоди 24.04.2020

Черговий раунд переговорів між Євросоюзом та Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди між Лондоном і Брюсселем завершився безрезультатно, визнали в Брюсселі.
Переговори після Brexit: у Брюсселі й Лондоні кажуть про серйозні розбіжності

Переговори після Brexit: у Брюсселі й Лондоні кажуть про серйозні розбіжності 05.03.2020

Після першої фази переговорів між Євросоюзом та Великобританією невирішеними залишається чимало питань. Між сторонами є істотні розбіжності, визнають у Брюсселі та Лондоні.
Лондон і Брюссель 2 березня почнуть переговори про подальші відносини

Лондон і Брюссель 2 березня почнуть переговори про подальші відносини 25.02.2020

Євросоюз та Великобританія у вівторок схвалили мандати на переговори, які мають визначити їхні подальші відносини після Brexit. Перемовини мають розпочатися вже 2 березня.
У ЄС озвучили умови для подальших торговельних відносин з Лондоном

У ЄС озвучили умови для подальших торговельних відносин з Лондоном 03.02.2020

Попри Brexit у Брюсселі воліли б зберегти тісні торговельні відносини з Великобританією. Водночас передумовою для цього є жорсткі вимоги щодо вилову риби та рівні конкурентні умови для всіх гравців на ринку.
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