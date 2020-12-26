Мішель Барньє - французький політик і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішель Барньє".

Мішель Барньє обіймав посаду міністра закордонних справ Франції з 2004 до 2005 року. З 2010 до 2014 року Мішель Барньє був європейським комісаром з питань внутрішньої торгівлі та послуг. У жовтні 2016 року Мішеля Барньє призначили представником Європейського Союзу на переговорах з Великобританією щодо Brexit. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.