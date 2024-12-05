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ПолітикаЄвропа

Президент Франції Макрон прийняв відставку уряду Барньє

Валерій Сааков
5 грудня 2024 р.

Причиною оголошення недовіри уряду Мішеля Барньє стало ухвалення закону про бюджет соціального страхування на 2025 рік без схвалення депутатів. Барньє тимчасово залишиться на посаді прем'єр-міністра Франції.

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Мішель Барньє на засіданні Національних зборів Франції, 4 грудня 2024 року
Мішель Барньє на засіданні Національних зборів ФранціїФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв прохання про відставку уряду країни, подане прем'єр-міністром Мішелем Барньє. "Прем'єр-міністр сьогодні подав заяву про відставку свого уряду президенту республіки, який взяв її до відома. Мішель Барньє з членами уряду забезпечує залагодження поточних справ до призначення нового уряду", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу, оприлюдненому у четвер, 5 грудня.

Хто стане новим прем'єром Франції

За даними агентства AFP, зранку Макрон і Барньє спілкувалися близько години в Єлисейському палаці. Потім президент Франції прийняв голову Національних зборів Яель Браун-Піве, яка закликала президента назвати нового кандидата на посаду прем'єра "швидко", щоб "не допустити невизначеності". Згодом Макрон зустрівся з лідером центристської партії "Модем" (MoDem) Франсуа Байру, який може стати наступником Барньє, пише AFP з посиланням на неназване джерело.

Напередодні французькі ЗМІ писали, що наступним прем'єром може стати теперішній міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Увечері 5 грудня Макрон виступив із телезверненням до нації, повідомивши, що залишиться на посаді президента країни до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році й що назве кандидатуру нового прем'єр-міністра протягом найближчих кількох днів. Водночас він звинуватив крайню праву партію "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та опозиційну ліву коаліцію "Новий народний фронт" у створенні "антиреспубліканського фронту".

Першорядним завданням нового глави уряду стане ухвалення бюджету, заявив Макрон, закликавши покласти початок "новій епосі", яка має, своєю чергою, початися з нових компромісів. Французький лідер також відкинув можливість дострокових парламентських виборів.

Вотум недовіри уряду Барньє

Днем раніше нижня палата парламенту Франції - Національні збори - висловила недовіру уряду Мішеля Барньє. Причиною недовіри стало ухвалення закону про бюджет соціального страхування на 2025 рік без схвалення депутатів.

У Франції це перший випадок звільнення уряду Національними зборами з 1962 року. Барньє став прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в сучасній історії Франції.

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