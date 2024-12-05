Президент Франції Макрон прийняв відставку уряду Барньє

Причиною оголошення недовіри уряду Мішеля Барньє стало ухвалення закону про бюджет соціального страхування на 2025 рік без схвалення депутатів. Барньє тимчасово залишиться на посаді прем'єр-міністра Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв прохання про відставку уряду країни, подане прем'єр-міністром Мішелем Барньє. "Прем'єр-міністр сьогодні подав заяву про відставку свого уряду президенту республіки, який взяв її до відома. Мішель Барньє з членами уряду забезпечує залагодження поточних справ до призначення нового уряду", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу, оприлюдненому у четвер, 5 грудня.

Хто стане новим прем'єром Франції

За даними агентства AFP, зранку Макрон і Барньє спілкувалися близько години в Єлисейському палаці. Потім президент Франції прийняв голову Національних зборів Яель Браун-Піве, яка закликала президента назвати нового кандидата на посаду прем'єра "швидко", щоб "не допустити невизначеності". Згодом Макрон зустрівся з лідером центристської партії "Модем" (MoDem) Франсуа Байру, який може стати наступником Барньє, пише AFP з посиланням на неназване джерело.

Напередодні французькі ЗМІ писали, що наступним прем'єром може стати теперішній міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Увечері 5 грудня Макрон виступив із телезверненням до нації, повідомивши, що залишиться на посаді президента країни до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році й що назве кандидатуру нового прем'єр-міністра протягом найближчих кількох днів. Водночас він звинуватив крайню праву партію "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та опозиційну ліву коаліцію "Новий народний фронт" у створенні "антиреспубліканського фронту".

Першорядним завданням нового глави уряду стане ухвалення бюджету, заявив Макрон, закликавши покласти початок "новій епосі", яка має, своєю чергою, початися з нових компромісів. Французький лідер також відкинув можливість дострокових парламентських виборів.

Вотум недовіри уряду Барньє

Днем раніше нижня палата парламенту Франції - Національні збори - висловила недовіру уряду Мішеля Барньє. Причиною недовіри стало ухвалення закону про бюджет соціального страхування на 2025 рік без схвалення депутатів.

У Франції це перший випадок звільнення уряду Національними зборами з 1962 року. Барньє став прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в сучасній історії Франції.

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