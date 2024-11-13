Бюджетні баталії: у Парижа й Берліна закінчуються гроші

У парламенті Франції провалилося голосування за бюджет на 2025 рік. Через урядову кризу Німеччина також починає новий рік без бюджету. Що це означає для обох країн?

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє наразі стикаються зі схожими проблемами: вони хочуть втілювати у життя свою політику, але не отримують для цього (більше) грошей від парламенту.

Увечері у вівторок, 12 листопада, французькі Національні збори переважною більшістю голосів відхилили першу частину бюджету на 2025 рік, яка стосується його дохідної частини. Протягом двотижневих бюджетних дебатів лівий альянс, що має найбільше представництво у парламенті, вніс значні зміни до урядового законопроєкту.

У підсумку проти законопроєкту проголосували депутати партії президента Еммануеля Макрона "Разом за республіку", а також ультраправого "Національного об'єднання". Голосування за бюджет таким чином провалилося - документ зібрав у парламенті 392 голоси "проти" і лише 192 голоси "за".

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє під час виступу в Національних зборах Фото: Andrea Savorani Neri/IMAGO

До проєкту бюджету, зокрема, представниками партій, котрі входять до лівого альянсу, було додано податок на багатство для мільярдерів, податок на супердивіденди великих корпорацій, податок для транснаціональних корпорацій та підвищення податків для цифрових компаній, а також новий податок на особливо гучні мотоцикли. Натомість запропоноване урядом підвищення податку на електро- та газове опалення з документу було викреслено.

Німеччина та Франція: з бюджетом чи без?

Державний бюджет - це урядова програма, виражена в цифрах. І як Парижу, так і Берліну в ці бурхливі часи потрясінь бракує цього важливого документу. Якщо Мішель Барньє, попри його поразку, все ще може сподіватися на ухвалення регулярного проєкту бюджету на 2025 рік, то для нинішнього уряду меншості в Берліні це вже неможливо. У кращому випадку, у Німеччині до розпуску Бундестагу за підтримки опозиції ще можуть ухвалити додатковий бюджет на 2024 рік.

Без опозиції в Берліні наразі не ухвалити жодних рішень: лідер опозиції та претендент на посаду канцлера Фрідріх Мерц (ХДС) Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Потреба у ньому виникла через брак в уряду коштів цього року. Берліну необхідно профінансувати 3,7 мільярда євро додаткових витрат на соціальну допомогу (так звані "гроші для громадян", Bürgergeld. - Ред.) та понад 10 мільярдів євро додаткової підтримки розвитку відновлюваної енергетики. Уряд повинен знайти кошти на ці потреби до кінця року або відреагувати заморожуванням бюджету.

До формування нового уряду Берлін не ухвалюватиме важливих рішень

Коли Дональд Трамп вдруге очолить Білий дім 20 січня, Бундестаг, швидше за все, вже буде розпущено. Трохи менше ніж через п'ять тижнів після того, 23 лютого, німці обиратимуть новий парламент. Залежно від результатів виборів, формування уряду може затягнутися аж до весни.

Після розпуску парламенту федеральним президентом Німеччина матиме виконувачів обов'язків канцлера і міністрів. І під час цього перехідного періоду, до формування нового складу уряду, вони більше не матимуть права ухвалювати будь-які фундаментальні або далекосяжні рішення.

Президент Франції Еммануель Макрон одним з перших привітав Дональда Трампа після перемоги на виборах Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Лише новий уряд зможе вести переговори з новою адміністрацією Трампа або просувати рішення на рівні ЄС. Утім, трипартійна "світлофорна" коаліція у Німеччині, яка нещодавно розвалилася, останніми роками вважалася складним партнером у Брюсселі. За допомогою "німецького голосу" або утримання від голосування "світлофорна" коаліція неодноразово уникала ухвалення делікатних рішень в останні роки - як, наприклад, під час двох голосувань щодо закону про ланцюги поставок ЄС та правил шкідливих викидів для вантажівок.

Високий держборг у Франції

На брюссельській політичній сцені на самітах ЄС і на переговорах у Білому домі Франція представлена президентом Еммануелем Макроном, але на засіданнях Ради ЄС уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє, який є представником консервативної партії "Республіканці" (LR), має вирішальне значення. Президент Макрон призначив 73-річного консерватора прем'єром після дострокових парламентських виборів влітку, оскільки його власний партійний альянс значно втратив представництво в Національних зборах. Але навіть разом пропрезидентський альянс і "Республіканці" не мають більшості в парламенті.

І це ще не все: після більш ніж двох місяців перебування при владі ці дві політичні сили досі не мають затвердженої й обов'язкової до виконання урядової програми. І співпраця між цими двома політсилами регулярно буксує.

Однак той факт, що голосування за бюджет на 2025 рік зараз провалилося у Національних зборах, може допомогти французькому прем'єр-міністру. Адже тепер до вищої палати парламенту потрапить не доопрацьований лівими проєкт документу, а початковий урядовий проєкт.

У Парижі нічого не можуть ухвалити без опозиції - лідерка парламентської групи "Національне об'єднання" Марін Ле Пен Фото: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP

Пропоноване урядом скорочення соціальних виплат і державного управління - на загальну суму в 60 мільярдів євро на 2025 фінансовий рік - швидше за все, буде легше провести в консервативному Сенаті, ніж у Національних зборах. Адже необхідність жорсткої економії там викликає менше суперечок. У червні Єврокомісія порушила проти Франції дисциплінарну процедуру через високий дефіцит бюджету і борговий тягар. Рейтингові агентства також не спускають очей з ситуації в країні. З дефіцитом у шість відсотків ВВП цього року і держборгом у 113 відсотків ВВП, бюджетна ситуація у Франції є драматичною.

Уряду Франції теж загрожує вотум недовіри?

Незабаром після того, як 16 грудня федеральний канцлер Олаф Шольц винесе на голосування в Бундестазі питання про довіру його уряду, може бути вирішена також й доля його французького колеги. Згідно з поточним графіком, французький бюджет на 2025 рік має покинути спільний погоджувальний комітет обох палат парламенту в останній тиждень перед Різдвом. Після цього Національні збори повинні будуть ухвалити остаточне рішення.

Саме тут вирішуватиметься доля уряду Барньє: пленарна зала Національних зборів Франції Фото: Telmo Pinto/NurPhoto/picture alliance

Цілком можливо, що французький уряд вдасться до застосування спеціальної статті у конституції, щоб, намагаючись уникнути неминучої поразки, ухвалити бюджет без остаточного голосування у парламенті. Якщо уряд вирішить застосувати цю статтю 49.3 конституції, тоді опозиція матиме 24 години, щоб висунути йому вотум недовіри. Якщо цей вотум отримає більшість голосів, то уряд має піти у відставку, а проєкт бюджету буде провалено.

Політичний параліч загрожує двом найбільшим економікам ЄС

Якщо дійде до цього сценарію, то дві найбільші економіки ЄС виявляться політично паралізованими тимчасовим управлінням бюджетом напередодні вирішального року. В обох країнах таке управління бюджетом обмежується законодавчо встановленими зобов'язаннями і спрямоване лише на забезпечення основних функцій держави. Зарплати, пенсії та соціальні виплати фінансуються, але політичні проєкти залишаються замороженими.

Канцлер ФРН Олаф Шольц і його французький колега Мішель Барньє зустрінуться наступного тижня в Берліні, куди очільник уряду Франції вперше приїде після призначення на посаду. Чи стане ця їхня перша зустріч водночас й прощальною, залежить вже не від них.