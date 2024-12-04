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ПолітикаЄвропа

Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє

Валерій Сааков
4 грудня 2024 р.

Уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє отримав вотум недовіри від законодавців Франції після лише кількох місяців роботи. Це може позначитися на обсягах допомоги Україні.

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Мішель Барньє
Мішель Барньє став прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в сучасній історії ФранціїФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Депутати нижньої палати парламенту Франції - Національних зборів - висловили під час засідання в середу, 4 грудня, недовіру уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє, відправивши його більшістю голосів у відставку. Очікується, що незабаром він має подати заяву про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону. Також очікується звернення Макрона до нації після оголошення вотуму недовіри уряду.

Як зазначає інформагенція AFP, вперше за понад 60 років Національні збори схвалили вотум недовіри чинному уряду, який був запропонований лівими, але, що важливо, був підтриманий ультраправими на чолі з Марін Ле Пен.  

Як це позначиться на підтримці України

Нинішня урядова криза може негативно позначитися на обсягах допомоги, яку Франція надає Україні. Принаймні на цьому наголошував нинішній міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

"Значна частина підтримки України - це передача старого обладнання французької армії, яке потім замінюється новим", - сказав Лекорну в інтерв'ю газеті Le Parisien, яке цитує інформагенція Reuters. "Якщо ми сповільнимо замовлення нового обладнання, то це призведе до уповільнення поставок для України", - додав Лекорню.

Водночас Reuters зазначає, що саме Лекорню є потенційним новим очільником французького уряду. 

Нагадаємо, що 2 грудня сам Барньє пішов на використання спецпроцедури для ухвалення державного бюджету, що автоматично ініціювало голосування про вотум недовіри його уряду меншості. Нині більшість у французькому парламенті мають ліва коаліція "Новий народний фронт" і ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен - обидві сили одразу заявили, що голосуватимуть проти уряду.

Таким чином Барньє став прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в сучасній історії Франції.

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