Оприлюднено текст угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС і Великобританією

Європейська Комісія (ЄК) та уряд Великобританії оприлюднили повний текст укладеної днями угоди про торгівлю та співпрацю між Європейським Союзом (ЄС) і Сполученим Королівством. Текст опублікованого в суботу, 26 грудня, документа міститься на 1246 сторінках.
У Брюсселі запустили процес ратифікації договору, однак він може завершитися лише наступного року. А тому ЄС має намір тимчасово застосовувати угоди з 1 січня наступного року.
Читайте також: Brexit: політики привітали домовленість щодо торговельної угоди між ЄС і Великобританією
З боку Євросоюзу цю угоду мають ратифікувати всі 27 країн-членів спільноти, а згодом і Європарламент. Наступне засідання послів країн-членів ЄС заплановане на 28 грудня. На ньому мають обговорити реакції, запитання та зауваження до угоди з боку окремих урядів. Якщо заперечень від урядів не буде, то постійні представники розпочнуть письмову процедуру схвалення, що відкриє шлях до тимчасового застосування угоди. 30 грудня угода має бути підписана з боку ЄС, а 31-го - опублікована в офіційному бюлетені ЄС.
Після цього угоду має ратифікувати Європарламент, однак це відбудеться вже на початку наступного року.
Читайте також: Життя після Brexit: у ЄС розпочали перевірку угоди з Великобританією
З британського боку ратифікувати документ має парламент країни, який збереться для цього 30 грудня. Законодавців Великобританії спеціально відкличуть з зимових канікул. Опозиційна Лейбористська партія вже заявила, що має намір підтримати договір.
Про що домовилися
Як повідомлялося, досягнута днями угода регламентує широкий спектр питань щодо економічної та інших вихід співпраці між Євросоюзом та Сполученим Королівством. Документ передбачає режим безмитної торгівлі між ЄС та Великобританією, а також регламентує такі аспекти, як співпраця правоохоронних органів та органів юстиції, соціальне забезпечення громадян ЄС та підданих Великобританії.
Крім того, угода регулює такі питання як податкова прозорість, захист конкуренції, державні дотації, транспорт, енергетика, в тому числі співпраця в зеленій енергетиці, сталий економічний розвиток, вилов риби та захист даних. Сторони також зобов'язуються співпрацювати з метою дотримання високих стандартів в галузі охорони довкілля, боротьби зі змінами клімату, прав працівників тощо.
Зовнішня політика: кожен сам по собі
Утім, співпраця у таких сферах як зовнішня політика, зовнішня безпека та оборона не є предметом угоди, оскільки Великобританія не забажала вести переговори з цих питань. Тож з 1 січня 2021 року між Великобританією і ЄС не буде жодних правових рамок для розробки і координації спільних заходів у відповідь на зовнішньополітичні виклики, як-от введення санкцій щодо громадян або економік третіх країн.
24 січня про досягнення домовленості щодо угоди про майбутні відносини повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
-
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.
Автор: Андрій Гурков