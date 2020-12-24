Оприлюднено текст угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС і Великобританією

Європейська Комісія (ЄК) та уряд Великобританії оприлюднили повний текст укладеної днями угоди про торгівлю та співпрацю між Європейським Союзом (ЄС) і Сполученим Королівством. Текст опублікованого в суботу, 26 грудня, документа міститься на 1246 сторінках.

У Брюсселі запустили процес ратифікації договору, однак він може завершитися лише наступного року. А тому ЄС має намір тимчасово застосовувати угоди з 1 січня наступного року.

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З боку Євросоюзу цю угоду мають ратифікувати всі 27 країн-членів спільноти, а згодом і Європарламент. Наступне засідання послів країн-членів ЄС заплановане на 28 грудня. На ньому мають обговорити реакції, запитання та зауваження до угоди з боку окремих урядів. Якщо заперечень від урядів не буде, то постійні представники розпочнуть письмову процедуру схвалення, що відкриє шлях до тимчасового застосування угоди. 30 грудня угода має бути підписана з боку ЄС, а 31-го - опублікована в офіційному бюлетені ЄС.

Після цього угоду має ратифікувати Європарламент, однак це відбудеться вже на початку наступного року.

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З британського боку ратифікувати документ має парламент країни, який збереться для цього 30 грудня. Законодавців Великобританії спеціально відкличуть з зимових канікул. Опозиційна Лейбористська партія вже заявила, що має намір підтримати договір.

Про що домовилися

Як повідомлялося, досягнута днями угода регламентує широкий спектр питань щодо економічної та інших вихід співпраці між Євросоюзом та Сполученим Королівством. Документ передбачає режим безмитної торгівлі між ЄС та Великобританією, а також регламентує такі аспекти, як співпраця правоохоронних органів та органів юстиції, соціальне забезпечення громадян ЄС та підданих Великобританії.

Крім того, угода регулює такі питання як податкова прозорість, захист конкуренції, державні дотації, транспорт, енергетика, в тому числі співпраця в зеленій енергетиці, сталий економічний розвиток, вилов риби та захист даних. Сторони також зобов'язуються співпрацювати з метою дотримання високих стандартів в галузі охорони довкілля, боротьби зі змінами клімату, прав працівників тощо.

Зовнішня політика: кожен сам по собі

Утім, співпраця у таких сферах як зовнішня політика, зовнішня безпека та оборона не є предметом угоди, оскільки Великобританія не забажала вести переговори з цих питань. Тож з 1 січня 2021 року між Великобританією і ЄС не буде жодних правових рамок для розробки і координації спільних заходів у відповідь на зовнішньополітичні виклики, як-от введення санкцій щодо громадян або економік третіх країн.

24 січня про досягнення домовленості щодо угоди про майбутні відносини повідомили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.