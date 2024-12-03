У Франції назріває відставка уряду - ЗМІ

У Франції уряд меншості Мішеля Барньє уже невдовзі може піти у відставку. 4 грудня депутати нижньої палати французького парламенту - Національних зборів - розглядатимуть питання вотуму недовіри нинішньому уряду, повідомляли французькі ЗМІ, а також підтвердив виданню Politico помічник одного з парламентарів. Нині є висока ймовірність того, що під час запланованого голосування уряд Барньє не зможе отримати необхідної підтримки, пише у середу, 3 грудня, видання.

2 грудня сам Барньє пішов на використання спецпроцедури для ухвалення державного бюджету, що автоматично ініціювала голосування про вотум недовіри його уряду меншості. Тим часом такі політсили, як ліва коаліція "Новий народний фронт" і ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявили, що голосуватимуть проти уряду. Разом ці дві опозиційні сили мають більшість голосів у парламенті.

Якщо Барньє програє голосування, як того очікують оглядачі, то він стане прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в сучасній історії Франції, зазначає видання. Як повідомлялося, Барньє був призначений на цю посаду в вересні поточного року.

Загроза посилення політичної й економічної кризи у Франції

Відставка Барньє і його кабінету може поглибити й без того складну політичну ситуацію в Парижі та непокоїть Європейський Союз. У Брюсселі побоюються, зокрема, що Франція стає некерованою та обтяженою високим дефіцитом бюджету, який зростає дедалі більше. Нині ситуацію ускладнюють проблеми в економіці та величезний тягар державного боргу Франції, що вже сягнув позначки в 3,2 трильйона євро.

Днями європейські ділові видання повідомили, що деякі французькі боргові папери мали вищу дохідність, ніж боргові папери Греції , що означало фактично, що фінансові аналітики розглядали облігації французького уряду більш ризикованим об'єктом інвестицій, ніж боргові зобов'язання Греції.