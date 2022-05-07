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Мігранти

Мігранти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мігранти".

Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю 07.05.2022

Польща намагається дати відсіч спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон ЄС з боку Білорусі та будує стіну. Станом на 7 равня її протяжність склала 60 кілометрів.

"Маленька Україна" у Бразилії приймає українських біженців (06.05.2022) 06.05.2022

У Бразилії є своя "Маленька Україна", яка нині радо приймає українських біженців. Понад три чверті з 52 000 мешканців міста хоча б трохи розмовляють українською.
Профспілки ФРН застерегли від експлуатації українських біженців на ринку праці

Профспілки ФРН застерегли від експлуатації українських біженців на ринку праці 19.04.2022

Фахівці застерігають від експлуатації українських біженців у ФРН як дешевої робочої сили. Об'єднання німецьких профспілок пропонує інформаційну підтримку, у тому числі - українською.
Мігранти продовжують спроби потрапити в ЄС з боку Білорусі

Мігранти продовжують спроби потрапити в ЄС з боку Білорусі 13.02.2022

Минулої доби мігранти намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі. Вони закидали польських прикордонників камінням.
Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів

Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів 06.02.2022

Вважається, що у ФРН серед вихідців з інших країн, у тому числі серед україно- та російськомовних, багато тих, хто не хоче щепитися від коронавірусу. RKI провело дослідження, щоб перевірити це.

Закрита зона: що відбувається на східному кордоні Польщі

Закрита зона: що відбувається на східному кордоні Польщі 28.01.2022

Уже кілька місяців польський бік кордону з Білоруссю є закритою зоною для усіх сторонніх, для волонтерів та навіть для журналістів. Тепер у супроводі прикордонників журналістам усе ж дозволили там побувати. Репортаж DW.
Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи

Amnesty International: Війна проти України призведе до катастрофи 28.01.2022

Ескалація збройного конфлікту з боку Росії "загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", заявила Amnesty International.
Мігранти не полишають спроб прорватись в ЄС з боку Білорусі

Мігранти не полишають спроб прорватись в ЄС з боку Білорусі 20.01.2022

За минулу добу групи мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі, повідомили польські прикордонники. Унаслідок цього постраждав польський військовий.
Білоруський маршрут: Литва повернула в Ірак майже сто мігрантів

"Білоруський маршрут": Литва повернула в Ірак майже сто мігрантів 03.01.2022

Литва відправила додому 98 мігрантів з Близького Сходу, які перетнули кордон з ЄС та не отримали притулку. Їм виплатили по тисячі євро одноразової допомоги.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.

Як біженка з Сирії вперше стала водійкою вантажівки у Швеції (21.12.2021) 21.12.2021

Хеба Хамуш - перша арабська жінка у Швеції, яка отримала права на водіння вантажівки-сміттєвоза. Вона пишається своєю роботою і сподівається стати прикладом для наслідування для всіх жінок, а не тільки для тих, хто носить хіджаб.
AI розповіла про насильство з боку білоруських силовиків щодо мігрантів

AI розповіла про насильство з боку білоруських силовиків щодо мігрантів 20.12.2021

Білоруські силовики б'ють мігрантів на кордоні з ЄС, вимагають у них гроші, стверджують в Amnesty International. Правозахисники зібрали свідчення постраждалих.
Польша оголосила про зникнення свого солдата на кордоні з Білоруссю

Польша оголосила про зникнення свого солдата на кордоні з Білоруссю 17.12.2021

За словами міністра оборони Польщі, у зниклого солдата були "проблеми" з судовими органами і його не варто було відправляти служити на кордон. В Мінську заявили, що польський солдат попросив притулку у Білорусі.
Мігранти не припиняють спроби потрапити до ЄС з боку Білорусі - польські прикордонники

Мігранти не припиняють спроби потрапити до ЄС з боку Білорусі - польські прикордонники 17.12.2021

За добу 16 грудня перетнути польсько-білоруський кордон спробували 93 мігранта. Одна з груп намагалась дістатись Польщі через річку на понтоні.
Понад 70 мігрантів знову намагалися прорватися з боку Білорусі - польські прикордонники

Понад 70 мігрантів знову намагалися прорватися з боку Білорусі - польські прикордонники 16.12.2021

За минулу добу групи мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі, повідомили польські прикордонники. Унаслідок цього постраждали двоє польських військових.
Ексміністерку у справах імміграції Данії суд визнав винною у розлученні пар мігрантів

Ексміністерку у справах імміграції Данії суд визнав винною у розлученні пар мігрантів 13.12.2021

Суд присудив Інгер Стойберг два місяці ув'язнення за те, що вона розлучила 23 пари мігрантів, в яких були неповнолітні дружини.
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