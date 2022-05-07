Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів

Вважається, що у ФРН серед вихідців з інших країн, у тому числі серед україно- та російськомовних, багато тих, хто не хоче щепитися від коронавірусу. RKI провело дослідження, щоб перевірити це.