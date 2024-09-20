  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоЄвропа

Напад з ножем у Роттердамі: прокуратура заявляє про тероризм

Дмитро Шварц
20 вересня 2024 р.

Прокуратура Нідерландів підозрює 22-річного чоловіка, причетного до нападу з ножем в Роттердамі, у вбивстві з терористичних мотивів.

https://p.dw.com/p/4kv8L
На місці ножового нападу у Роттердамі, 19 вересня 2024 року
Внаслідок нападу загинув мешканець РоттердамаФото: Media TV/AP/picture alliance

 

Прокуратура Нідерландів підозрює чоловіка, причетного до смертельної ножової атаки в Роттердамі у вбивстві з терористичних мотивів.

"Свідки розповіли, що 22-річний чоловік напав на перехожих пізно ввечері в четвер з "великими ножами" біля культового міського мосту Еразма, популярного місця для занять фітнесом, поруч з кафе і баром", - передає з посиланням на прокуратуру Нідерландів агенція AFP у п'ятницю, 20 вересня.

Повідомляється, що смертельні поранення отримав 32-річний чоловік з Роттердама, а 33-річний громадянин Швейцарії дістав поранення і був госпіталізований.

Читайте також: Уряд Нідерландів має намір відмовитися від правил надання притулку в ЄС

"Наразі прокуратура підозрює 22-річного чоловіка у вбивстві та замаху на вбивство з терористичних мотивів. Проведене до цього часу розслідування вказує на те, що підозрюваний може бути ідеологічно заангажованим", - йдеться у заяві прокуратури.

Також повідомляється, що підозрюваний кілька разів вигукував "Аллах Акбар" під час скоєння злочинів. Чоловік був заарештований після нападу, крім цього, поліція повідомила, що він отримав серйозні поранення і був доставлений до лікарні. 

Наразі розслідування триває, і інші мотиви нападу "також не можуть бути однозначно виключені". Також повідомляється, що підозрюваний раніше був засуджений за звинуваченням у насильстві.

Читайте також: Угорщина та Нідерланди хочуть вийти з політики ЄС щодо надання притулку

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

26-річний сирієць, який зізнався у вбивствах на фестивалі у Золінгені

Яких наслідків очікувати у Німеччині після кривавого нападу у Золінгені?

Яких наслідків очікувати у Німеччині після кривавого нападу у Золінгені?

Жалоба і шок по всій Німеччині через кривавий злочин у Золінгені: в країні розпочалися політичні дебати про посилення законодавства про міграцію та про володіння зброєю.
Політика26 серпня 2024 р.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Золінгені, 1 вересня 2024 року

Штайнмаєр закликав посилити боротьбу з нелегальною міграцією

Штайнмаєр закликав посилити боротьбу з нелегальною міграцією

Різанина у в Золінгені вразила країну "в саме серце", заявив президент ФРН Штайнмаєр на панахиді за жертвами нападу. За його словами, необхідно, з-поміж іншого, більш послідовно підходити до прийому прохачів притулку.
Суспільство1 вересня 2024 р.
Олаф Шольц у Золінгені, 26 серпня 2024 року

Шольц після різанини у Золінгені обіцяє посилити депортацію нелегальних мігрантів

Шольц після різанини у Золінгені обіцяє посилити депортацію нелегальних мігрантів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після нападу у Золінгені хоче посилити депортацію нелегальних мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку.
Суспільство26 серпня 2024 р.