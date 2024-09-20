Напад з ножем у Роттердамі: прокуратура заявляє про тероризм

Прокуратура Нідерландів підозрює 22-річного чоловіка, причетного до нападу з ножем в Роттердамі, у вбивстві з терористичних мотивів.

Прокуратура Нідерландів підозрює чоловіка, причетного до смертельної ножової атаки в Роттердамі у вбивстві з терористичних мотивів.

"Свідки розповіли, що 22-річний чоловік напав на перехожих пізно ввечері в четвер з "великими ножами" біля культового міського мосту Еразма, популярного місця для занять фітнесом, поруч з кафе і баром", - передає з посиланням на прокуратуру Нідерландів агенція AFP у п'ятницю, 20 вересня.

Повідомляється, що смертельні поранення отримав 32-річний чоловік з Роттердама, а 33-річний громадянин Швейцарії дістав поранення і був госпіталізований.

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"Наразі прокуратура підозрює 22-річного чоловіка у вбивстві та замаху на вбивство з терористичних мотивів. Проведене до цього часу розслідування вказує на те, що підозрюваний може бути ідеологічно заангажованим", - йдеться у заяві прокуратури.

Також повідомляється, що підозрюваний кілька разів вигукував "Аллах Акбар" під час скоєння злочинів. Чоловік був заарештований після нападу, крім цього, поліція повідомила, що він отримав серйозні поранення і був доставлений до лікарні.

Наразі розслідування триває, і інші мотиви нападу "також не можуть бути однозначно виключені". Також повідомляється, що підозрюваний раніше був засуджений за звинуваченням у насильстві.

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