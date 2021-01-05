 Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі

Анґела Меркель і Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність реалізації мінських домовленостей.

Анґела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін у Парижі на саміті у нормандському форматі у 2019 році у Парижі

Анґела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін у Парижі на саміті у "нормандському форматі" у 2019 році у Парижі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон обговорили врегулювання конфлікту на Сході України під час відеоконференції увечері у вівторок, 30 березня. Вони закликали главу Кремля Володимира Путіна до поступу у переговорах у "нормандському форматі" щодо реалізації мінських домовленостей щодо Донбасу. Про це повідомляє пресслужба канцлерки ФРН.

"Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе чіткі зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи при дотриманні мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

У свою чергу, у пресслужбі Кремля заявили, що Путін висловив занепокоєння через, за його твердженнями, "спровокованою Україною ескалацією збройного протистояння".

Нагадаємо, попри оголошення режиму припинення вогню,  26 березня через мінометні обстріли пропросійських бойовиків загинули четверо українських військовослужбовців під Шумами.

Політики обговорили Sputnik V і Навального

Лідери трьох країн також обговорили можливість співпраці щодо перспективи реєстрації російської вакцини від коронавірусу Sputnik V у ЄС. У пресслужбі Меркель зазначили, що наразі Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) оцінює Sputnik V відповідно до тих самих стандартів, що застосовуються до всіх інших вакцин.

Крім того, Меркель і Макрон обговорили з Путіним ситуацію російського опозиціонера Олексія Навального. Вони наголосили на необхідності дотримання прав людини та основних прав, закріплених у Європейській конвенції з прав людини щодо російського опозиціонера. Натомість у Кремлі зазначили, що " були дані відповідні роз'яснення об'єктивних обставин справи у зв'язку з порушеним партнерами питанням про О. Навального".

Що стосується Білорусі, канцлерка ФРН і президент Франції висловилися за національний інклюзивний процес діалогу та вільні вибори. А Путін заявив про "неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи суверенної держави".

Такж політики обговорили політичну ситуацію в Лівії, війну в Сирії та катастрофічну гуманітарну ситуацію в цій країні, а також необхідність досягнення прогресу щодо ядерної угоди з Іраном.

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