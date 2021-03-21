У Білорусі проти Тихановської порушили кримінальну справу через "тероризм"

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму проти однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тихановської. Про це в понеділок, 29 березня, повідомив журналістам генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед.

"Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, поданих Комітетом державної безпеки і МВС щодо Тихановської й учасників так званої ініціативи BYPOL, порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою (...). Зазначені особи кілька днів тому намагалися вчинити вибухи й підпали на території столиці та інших міст", - сказав Швед, якого цитує державне інформаційне агентство БелТА.

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На підтвердження своїх слів генпрокурор Білорусі додав: "Затриманий на гарячому громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів і учасників теракту". Він повідомив, що з матеріалів перевірки випливає, що в плани організаторів входило звинуватити представників органів державної влади у вчиненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей. Швед також додав, що Генпрокуратура Білорусі доручила Комітету держбезпеки (КДБ) негайно організувати міжнародний розшук зазначених осіб та підготувати пакет документів для направлення до компетентних органів Литви та Польщі про їхню видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

У Тихановської такі обвинувачення вважають сміховинними

Водночс пресслужба Тихановської назвала "мемом" повідомлення про порушення проти неї кримінальної справи за підготовку акту тероризму. "Просто над жартами про Ніка і Майка більше ніхто не сміється, так Генпрокуратура пропонує новий мем", - заявили агентству "Інтерфакс-Захід" у пресслужбі Тихановської, коментуючи заяву генерального прокурора Шведа.

Як повідомлялося, в вересні 2020 року білоруські державні ЗМІ оприлюднили запис з фрагментом телефонної бесіди "Варшави з Берліном", яку буцімто перехопили білоруські спецслужби. На записі чути два чоловічих голоси, що говорять англійською мовою. У сюжетах білоруських держЗМІ чоловіки були підписані як Нік і Майк. Вони обговорювали, в тому числі ситуацію в Білорусії після президентських виборів.

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Нагадаємо, екскандидатка у президенти Світлана Тихановська, яка після виборів була змушена покинути Білорусь, побоюючись за власну безпеку, веде активну діяльність з підтримки протестного руху в країні, зокрема на рівні переговорів зі світовими політичними лідерами. Наприкінці січня 2021 року Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру.

Після втечі з Білорусі Тихановська перебуває переважно в Литві. Генпрокуратура й інші органи Білорусі вже не вперше вимагають від литовської влади видачі Тихановської. 5 березня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва не має наміру розглядати клопотання генпрокуратури Білорусі про видачу Світлани Тихановської.

"Всі, хто знайшов притулок в Литві, можуть відчувати себе в безпеці, вони не будуть передані режимам - ні за свою боротьбу за демократію, ні за свободу слова або віросповідання. Тож, ми можемо сказати білоруському режиму, що швидше побачимо, як замерзне пекло, ніж розглянемо його вимоги", - йшлося в коментарі Ландсбергіса, поширеному пресслужбою МЗС Литви.