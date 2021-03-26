Зеленський обговорить з лідерами "нормандської четвірки" загострення на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 березня, доручив представникам України в Тристоронній контактній групі ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпеки підгрупи, а також терміново обговорити питання загострення ситуації на Донбасі на рівні радників лідерів країн "нормандського формату".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, додавши, що найближчим часом проведе він особисто проведе розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Начальник Генштабу вилетів на Донбас

Зеленський також повідомив, що за його дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з'ясування всіх обставин загострення ситуації на сході України, внаслідок чого загинули четверо українських військовослужбовців.

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"На жаль, з початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко і по крупицях відновлювалося майже рік, може бути зруйновано за секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, мабуть, уперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених і вбитих зменшилася в десятки разів. і це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання був відкинутий на 100 кроків назад", - написав президент.

За його словами, подальше просування у виконанні всіх інших домовленостей і вирішення ситуації на сході України "неможливі під звуки пострілів і вибухів", а "щоб чути один одного у всіх сенсах слова, на Донбасі повинна запанувати всеосяжна і стабільна тиша".

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"Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. Україна має і те, і інше. Але перевагу Україна і весь цивілізований світ віддають другому варіанту", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні в результаті обстрілу поблизу селища Шуми на Донбасі загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє отримали поранення. Водночас проросійські серапатисти з "Донецької народної республіки" ("ДНР") відкинули звинувачення та заявили, що не виконували поблизу Шумів жодних бойових завдань.

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