 Зеленський обговорить з лідерами ″нормандської четвірки″ загострення на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Новини

Зеленський обговорить з лідерами "нормандської четвірки" загострення на Донбасі

За словами президента України Володимира Зеленського, вирішення конфлікту на сході України "неможливе під звуки пострілів і вибухів".

Загострення на Донбассі: Зеленський говоритиме з лідерами Нормандської четвірки

Загострення на Донбассі: Зеленський говоритиме з лідерами "Нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 березня, доручив представникам України в Тристоронній контактній групі ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпеки підгрупи, а також терміново обговорити питання загострення ситуації на Донбасі на рівні радників лідерів країн "нормандського формату".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, додавши, що найближчим часом проведе він особисто проведе розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Начальник Генштабу вилетів на Донбас

Зеленський також повідомив, що за його дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для всебічного з'ясування всіх обставин загострення ситуації на сході України, внаслідок чого загинули четверо українських військовослужбовців.

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"На жаль, з початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко і по крупицях відновлювалося майже рік, може бути зруйновано за секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, мабуть, уперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених і вбитих зменшилася в десятки разів. і це не просто статистика. Це долі людей. І не можна допустити, щоб процес мирного врегулювання був відкинутий на 100 кроків назад", - написав президент.

За його словами, подальше просування у виконанні всіх інших домовленостей і вирішення ситуації на сході України "неможливі під звуки пострілів і вибухів", а "щоб чути один одного у всіх сенсах слова, на Донбасі повинна запанувати всеосяжна і стабільна тиша".

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"Для війни потрібна мужність. Для миру потрібна мудрість. Україна має і те, і інше. Але перевагу Україна і весь цивілізований світ віддають другому варіанту", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні в результаті обстрілу поблизу селища Шуми на Донбасі загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє отримали поранення. Водночас проросійські серапатисти з "Донецької народної республіки" ("ДНР") відкинули звинувачення та заявили, що не виконували поблизу Шумів жодних бойових завдань. 

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


Дивитись відео 19:32

Леонід Кравчук про Зеленського, мир на Донбасі, санкції проти Медведчука та роль США (25.02.2021)

 

 

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