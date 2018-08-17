Меркель виступила проти відновлення призову у Німеччині

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула ідею повернення до загального призову у Німеччині. "Я не хотіла би повертати призов", - заявила канцлерка в інтерв'ю телеканалу ARD, яке вийшло в ефір у неділю, 26 серпня.

Ідея поновлення призову, який скасували в 2011 році, була висунута у лавах Християнсько-демократичного союзу (ХДС), однак і Меркель, і міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також сестринська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) виступають проти. Однією з причин є те, що поновлення призову вимагатиме додаткових витрат із бюджету Бундесверу, а це означатиме нестачу коштів на модернізацію оснащення збройних сил, зазначає агентство dpa.

Зависокі екологічні цілі

Також в інтерв'ю Меркель висловила незгоду з планом Єврокомісії підвищити вимоги щодо скорочення викидів парникових газів у ЄС. Якщо раніше йшлося про скорочення до 2030 року рівня викидів парникових газів на 40 відсотків порівняно з 1990 роком, то нині єврокомісар з питань клімату та енергії Мігель Аріас Каньєте пропонує скорочення на 45 відсотків. Меркель пояснила, що вона "не дуже задоволена нині цими новими пропозиціями, оскільки багато країн-членів вже не можуть впоратися із тим, що вони обіцяли". На думку канцлерки, слід спершу досягти вже поставлених цілей.

Питання рівня пенсій

Окрім того, канцлерка прокоментувала заклик міністра фінансів ФРН, соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо гарантування пенсії на рівні 48 відсотків від середньої зарплати до 2040 року. Раніше у правлячій коаліції було домовлено про підтримку пенсій на такому рівні до 2025 року. Меркель наголосила, що нині вже працює спеціальна комісія, яка має вирішити, що буде із пенсіями в майбутньому. До соціал-демократів канцлерка звернулася із проханням "не створювати невизначеності".

Відносини зі США

Говорячи про відносини зі США, Меркель зазначила, що пропозиції міністра закордонних справ ФРН щодо нової концепції взаємин із Вашингтоном значною мірою перегукується з її попередніми заявами щодо необхідності посилення спільної європейської позиції у питаннях безпеки, а також більшої відповідальності ФРН у питанні оборони.

24 серпня міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) оприлюднив концепцію нових відносин зі США як реакцію на політику адміністрації президента США Дональда Трампа. Маас пропонує у відповідь на принцип "Америка передусім" дотримуватися принципу "Єдина Європа". У п'яти пунктах німецький міністр закликав більше інвестувати у європейську безпеку, проводити більш незалежну політику там, де США відмежовуються від світу, вибудовувати нові союзи з міжнародними партнерами, які сповідують такі ж цінності, та залишатися в діалозі з Вашингтоном.