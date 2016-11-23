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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Мануела Каспер-Клерідж
Фото: DW/R. Oberhammer

Мануела Каспер-Клерідж

Пропустити розділ Мануела Каспер-Клерідж: вибрані публікації

Мануела Каспер-Клерідж: вибрані публікації

Всесвітній економічний форум у Давосі

"Після війни буде відбудова": молоді українці у Давосі

Молодих українців запросили на форум у Давосі - поділитися із сильними цього світу думками про майбутнє України.
Суспільство
23 травня 2022 р.
Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі 27 лютого 2022 року

Промова Шольца - чітка позиція ФРН проти путінської Росії

Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі ознаменував нову еру в політиці ФРН щодо Росії та у сфері оборони.
Мануела Каспер-Клерідж
Мануела Каспер-Клерідж
Коментар
Політика
28 лютого 2022 р.
Політичний ландшафт у Німеччині стає колоритнішим

Німці делегували малим партіям більше влади

Кінець домінування ХДС/ХСС і СДПН - шанс для потрібних змін у ФРН, вважає Мануела Каспер-Кларідж.
Мануела Каспер-Клерідж
Мануела Каспер-Клерідж
Коментар
Політика
26 вересня 2021 р.
Пропустити розділ Мануела Каспер-Клерідж: інші публікації

Мануела Каспер-Клерідж: інші публікації

Олаф Шольц із журналістами DW

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Політика
13 серпня 2021 р.
Армін Лашет виступає на щорічній конференції Global Media Forum, 14 червня

Лашет про Північний потік-2: Треба зважати на захист України

Лашет про Північний потік-2: Треба зважати на захист України

Кандидат у канцлери від ХДС Армін Лашет наголосив на важливості захисту України після добудови "Північного потоку-2".
Політика
14 червня 2021 р.
Коментар: Соціальні мережі - замало лише витягнути штекер

Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь

Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь

Twitter, Facebook та Ко. повинні взяти на себе соціальну відповідальність, вважає головна редакторка DW Каспер-Кларідж.
Мануела Каспер-Клерідж
Мануела Каспер-Клерідж
Коментар
Політика
12 січня 2021 р.
Unklare Herkunft

Рислінг для Дональда Трампа

Рислінг для Дональда Трампа

У світі великою популярністю користується німецьке біле вино рислінг.
Економіка
23 листопада 2016 р.
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