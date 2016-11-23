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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Фото: DW/R. Oberhammer
Мануела Каспер-Клерідж
Пропустити розділ Мануела Каспер-Клерідж: вибрані публікації
Мануела Каспер-Клерідж: вибрані публікації
"Після війни буде відбудова": молоді українці у Давосі
Молодих українців запросили на форум у Давосі - поділитися із сильними цього світу думками про майбутнє України.
Суспільство
23.05.2022
23 травня 2022 р.
Промова Шольца - чітка позиція ФРН проти путінської Росії
Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі ознаменував нову еру в політиці ФРН щодо Росії та у сфері оборони.
Мануела Каспер-Клерідж
Коментар
Політика
28.02.2022
28 лютого 2022 р.
Німці делегували малим партіям більше влади
Кінець домінування ХДС/ХСС і СДПН - шанс для потрібних змін у ФРН, вважає Мануела Каспер-Кларідж.
Мануела Каспер-Клерідж
Коментар
Політика
26.09.2021
26 вересня 2021 р.
Пропустити розділ Мануела Каспер-Клерідж: інші публікації
Мануела Каспер-Клерідж: інші публікації
Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)
Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)
Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Політика
13.08.2021
13 серпня 2021 р.
Лашет про Північний потік-2: Треба зважати на захист України
Лашет про Північний потік-2: Треба зважати на захист України
Кандидат у канцлери від ХДС Армін Лашет наголосив на важливості захисту України після добудови "Північного потоку-2".
Політика
14.06.2021
14 червня 2021 р.
Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь
Соціальні мережі: витягнути штекер - це не відповідь
Twitter, Facebook та Ко. повинні взяти на себе соціальну відповідальність, вважає головна редакторка DW Каспер-Кларідж.
Мануела Каспер-Клерідж
Коментар
Політика
12.01.2021
12 січня 2021 р.
Рислінг для Дональда Трампа
Рислінг для Дональда Трампа
У світі великою популярністю користується німецьке біле вино рислінг.
Економіка
23.11.2016
23 листопада 2016 р.
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