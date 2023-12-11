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Новий дизайн DW. Чому ми виглядаємо трохи по-іншому

Мануела Каспер-Клерідж
11 грудня 2023 р.

DW представляє новий корпоративний дизайн, мета якого - кращий досвід користування та безбар'єрність. Головна редакторка Мануела Каспер-Клерідж представляє найважливіші зміни.

https://p.dw.com/p/4Zwci
Вебсторінка та мобільний додаток DW у новому дизайні, 11 грудня
Фото: DW

Новий вигляд, свіжий та оптимізований дизайн - над цим наша дизайнерська команда працювала місяцями, аби покращити ваш досвід користування нашими продуктами. Деякі оновлення я з задоволенням хотіла б вам представити.

Інклюзивність та безбар'єрність - пріоритет під час вдосконалення нашого корпоративного дизайну. У майбутньому наш контент здебільшого буде доступний у безбар'єрний спосіб.

Наші інтернет-сторінка та мобільний додаток пройшли технічну оптимізацію, аби ними було легше і приємніше користуватися.

Завдяки покращеній наочності ви знайдете потрібну інформацію ще швидше. Ми змінюємо наш шрифт, аби вам іще приємніше було читати. Візуальні зміни меню та фонового дизайну створюють більш чіткий імідж та загалом посилюють нашу впізнаваність як надійного джерела інформації.

Наша кольорова палітра та інфографіка також стають динамічнішими. Живіші кольори та графіки дозволяють більш зрозуміло подати, зокрема, і складну інформацію.

Ми хочемо, аби наш контент був іще швидше і краще впізнаваним та щоб користування нашими сторінкою та мобільним додатком у майбутньому приносило вам іще більше задоволення.

Новий дизайн dw.com - лише початок. На черзі протягом найближчих місяців - інші платформи, на яких можна знайти контент DW.

Поділіться вашими досвідом та враженнями від оновленого дизайну. Будемо раді вашому фідбеку.

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