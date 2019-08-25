Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться у вересні цього року. Про це Макрон сказав у понеділок на пресконференції у французькому місті Біарріц, де завершився саміт глав держав та урядів Великої сімки (G7).

"Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент, слова якого наводить агенція новин AFP. Зокрема Макрон наголосив, що обрання Володимира Зеленського президентом України відкриває можливість для завершення конфлікту на Донбасі.

Водночас Макрон не назвав конкретної дати проведення такої зустрічі.

Ідею підтримав Путін

Французький президент зазнчив, що близько тиждня тому почав обговорення цього питання під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, президент РФ тоді підтримав ідею проведення такої зустрічі, передає агенція новин "Інтерфакс".

Пункт про підготовку Францією та Німеччиною зустрічі лідерів держав у "нормандському форматі" у найближчі тижні містить також текст заключної заяви за підсумками саміту Великої сімки.

Нагадаємо, напередодні канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про бажання Берліна та Парижа якнайшвидше провести саміт "нормандської четвірки". Як зауважила Меркель, у неї склалося враження, що з новим президентом України Володимиром Зеленським це є можливим. Місцем наступної зустрічі має стати Париж.

Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".