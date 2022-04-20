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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кінофестиваль".
Кінофестиваль – культурний захід, у рамках якого демонструють твори кіномистецтва. Вперше кінофестиваль було проведено в 1932 році у Венеції. До найпрестижніших кінофестивалів відносяться Каннський кінофестиваль, Венеційський кінофестиваль, Берлінський кінофестиваль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
На 78-му Венеційському кінофестивалі Україна представлена одразу кількома фільмами. "Відблиск" Валентина Васяновича увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за "Золотого лева". "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша - у конкурсній програмі "Горизонти". А французький режисер Луп Бюро продемонстрував свою документалку "Траншеї", зняту в окопах Донбасу…
У Берліні 1 березня стартує кінофестиваль Берлінале. Україну на ньому представляє Катерина Горностай з фільмом про українських підлітків "Стоп-Земля". DW поспілкувалась з режисеркою про її фільм та українську молодь.