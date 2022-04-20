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Кінофестиваль

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кінофестиваль".

Кінофестиваль – культурний захід, у рамках якого демонструють твори кіномистецтва. Вперше кінофестиваль було проведено в 1932 році у Венеції. До найпрестижніших кінофестивалів відносяться Каннський кінофестиваль, Венеційський кінофестиваль, Берлінський кінофестиваль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022 20.04.2022

Німецький фестиваль східноєвропейського кіно проходить з 19 по 25 квітня у Вісбадені. Цього року його основна тема - "Між війною та культурним бойкотом". Частину російських фільмів зняли з програми.
Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Головним переможцем кінофестивалю Берлінале став фільм Алькаррас

Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас" 17.02.2022

"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми

Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми 10.02.2022

У столиці Німеччини стартував 72-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале" - третій за значимістю в Європі. Він триватиме до 20 лютого. Українські фільми представлені цього разу поза конкурсною програмою.

Фільм Подія про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції

Фільм "Подія" про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції 11.09.2021

Цього року головну нагороду Венеційського кінофестивалю отримала кінокартина "Подія" французької режисерки Одрі Діван. Фільм висвітлює практику нелегальних абортів у Франції в 1960-ті роки.

Окопи війни на Донбасі показали на Венеційському кінофестивалі (07.09.2021) 07.09.2021

На 78-му Венеційському кінофестивалі Україна представлена одразу кількома фільмами. "Відблиск" Валентина Васяновича увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за "Золотого лева". "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша - у конкурсній програмі "Горизонти". А французький режисер Луп Бюро продемонстрував свою документалку "Траншеї", зняту в окопах Донбасу…
Які фільми змагатимуться за Золотого лева у Венеції (фотогалерея)

Які фільми змагатимуться за "Золотого лева" у Венеції (фотогалерея) 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

У Каннах оголосили переможців кінофестивалю 17.07.2021

"Золоту пальмову гілку" як кращий фільм фестивалю отримала стрічка "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно про молодого серійного вбивцю.

Фотогалерея: Каннський кінофестиваль-2021 - повернення з перешкодами

Фотогалерея: Каннський кінофестиваль-2021 - повернення з перешкодами 07.07.2021

Світова кіноіндустрія, що застрягла в пандемійному "заторі", ледве дочекалася повернення Каннського кінофестивалю. 74-й фестиваль відбувається з 6 по 17 липня на Лазурному узбережжі Франції.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами 07.07.2021

Світова кіноіндустрія, що застрягла в пандемійному "заторі", ледве дочекалася повернення Каннського кінофестивалю. 74-й фестиваль відбувається з 6 по 17 липня на Лазурному узбережжі Франції.
У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль 06.07.2021

Цьогоріч на головний приз кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку" - претендують 24 кінострічки. Перенесений з травня на липень фестиваль триватиме по 17 липня.
Берлінале: Золотого ведмедя отримала стрічка про секс-відео вчительки

"Берлінале": "Золотого ведмедя" отримала стрічка про секс-відео вчительки 05.03.2021

Найкращим фільмом 71-го "Берлінале" стала картина румунського режисера Раду Жуде про історію вчительки, чиє "домашнє відео" опинилося в соціальних мережах.
Берлінале: український фільм Стоп-Земля побореться за глядацькі симпатії

Берлінале: український фільм "Стоп-Земля" побореться за глядацькі симпатії 01.03.2021

У межах кінофестивалю "Берлінале" розпочались покази фільмів для професійної кіноспільноти. До програми потрапила українська стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля", якій критики прогнозують міжнародний успіх.
Український фільм Стоп-Земля: Комплімент поколінню, яке критикують з багатьох сторін

Український фільм "Стоп-Земля": "Комплімент поколінню, яке критикують з багатьох сторін" 01.03.2021

У Берліні 1 березня стартує кінофестиваль Берлінале. Україну на ньому представляє Катерина Горностай з фільмом про українських підлітків "Стоп-Земля". DW поспілкувалась з режисеркою про її фільм та українську молодь.

Берлінале і чорна діра. Фільми оголошені, радості немає

"Берлінале" і "чорна діра". Фільми оголошені, радості немає 13.02.2021

Цей "Берлінале" мав стати найкращим за багато років. Але знаменитий кінофестиваль затягнуло в "чорну діру" коронавірусу. Фільми конкурсної програми оголошені. Вони чудові, але це майже нікого це не тішить.
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