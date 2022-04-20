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Кінофестиваль – культурний захід, у рамках якого демонструють твори кіномистецтва. Вперше кінофестиваль було проведено в 1932 році у Венеції. До найпрестижніших кінофестивалів відносяться Каннський кінофестиваль, Венеційський кінофестиваль, Берлінський кінофестиваль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.