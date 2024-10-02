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У Цюриху підтвердили, що не показуватимуть "Росіян на війні"

Марина Борисова | Степан Смишляєв
2 жовтня 2024 р.

На кінофестивалі в Цюриху, який стартує завтра, не буде публічних показів фільму "Росіяни на війні". Втім, із конкурсної програми фестивалю стрічку не виключили.

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Художній керівник Zurich Film Festival Крістіан Юнґен на тлі кадрів з фільму "Росіяни на війні", 19 вересня 2024 року
Художній керівник Цюрихського кінофестивалю Крістіан Юнґен на тлі кадрів з фільму "Росіяни на війні"Фото: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Організатори кінофестивалю в Цюриху (Zurich Film Festival, ZFF) підтвердили у відповіді на запит DW у середу, 2 жовтня, що раніше ухвалене рішення про скасування всіх публічних показів фільму Russians at War ("Росіяни на війні") залишається в силі.

20-й кінофестиваль в Цюриху стартує в четвер, 3 жовтня, і триватиме до 13 жовтня. Організатори відповіли DW, що на даний момент не дають жодного інтерв'ю про цей фільм. Вони також нагадали свою заяву від 26 вересня, що стрічка залишається в конкурсі документального кіно ZFF, однак її режисерка Анастасія Трофімова не приїде до Цюриха.

Формальною причиною скасування публічних показів фільму на фестивалі назвали "безпекові міркування", бо "для ZFF безпека глядачів, гостей, партнерів, а також персоналу є головним пріоритетом". При цьому організатори не згадали про протести українців проти показу цього фільму і заяву міністерства закордонних справ України, в якій ішлося, що "Росіяни на війні" - не документальне кіно, а "пропагандистський фільм, що відбілює воєнні злочини".

"Росіяни на війні" у Венеції та Торонто

Вперше фільм "Росіяни на війні" показали 7 вересня у позаконкурсній програмі 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Згодом, попри обурення офіційного Києва, стрічку включили в програму Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Після розголосу організатори заявили, що "змушені" призупинити майбутні покази фільму через нібито загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки, проте, як виявилося, показ не скасували, а перенесли на 17 вересня - після закриття фестивалю.

Пропагандистське "олюднення" окупантів

Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Кілька її фільмів раніше спродюсував російський державний пропагандистський канал Russia Today (RT). Трофімова стверджує, що сім місяців знімала російських військових в Україні, не отримавши на це дозволу міністерства оборони РФ. За її твердженням, вона прагнула показати, що російські солдати - теж люди, причому такі, які часто сумніваються в необхідності війни РФ проти України.

Критики вважають, що її стрічка - спроба "олюднити" російських окупантів і висловити їм симпатію. Опоненти вказують, що фільм не показує масових руйнувань в Україні та воєнних злочинів російської армії. Крім того, в кадрі російські бійці повторюють наративи кремлівської пропаганди.

Фільм отримав у Канаді державне та приватне фінансування - 340 тисяч канадських доларів (близько 227 тисяч євро).

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