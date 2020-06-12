Кім Чен Ин зберігає владу в КНДР попри чутки про хворобу - Пентагон

Американські військові виходять з того, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин зберігає контроль над владою у країні навіть попри чутки про погіршення стану його здоров'я. Про це у середу, 22 квітня, заявив заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Джон Хайтен.

"Я припускаю, що Кім Чен Ин досі має повний контроль над корейською атомною зброєю та корейськими військовими силами", - зазначив генерал. Він упевнений, що жодних причин розглядати інші сценарії поки немає.

Чутки про хворобу Кім Чен Ина

Водночас, за словами Хайтена, він не має даних розвідки, які б дозволили однозначно спростувати чи підтвердити спекуляції щодо критичного стану здоров'я північнокорейського лідера.

Подібні чутки почали з'являтися в американських ЗМІ з посиланням на урядові джерела у вівторок, 21 квітня. Так, телеканал CNN повідомляв, що Кім Чен Ин переніс важку операцію на серці і перебуває у критичному стані.

ЗМІ Південної Кореї сумніваються у правдивості чуток про проблеми Кім Чен Ина зі здоров'ям

Одним із аргументів на користь цієї теорії ЗМІ називали той факт, що північнокорейський лідер не брав участі в урочистостях на честь свого діда та колишнього лідера КНДР Кім Ір Сена, які відбулися 15 квітня.

Водночас південнокорейські ЗМІ розцінили ці припущення як малоймовірні. Про відсутність підтвердженої інформації про проблеми Кім Чен Ина зі здоров'ям заявили і в офіційному Сеулі.

Трамп побажав Кіму здоров'я

Раніше президент США Дональд Трамп відзначив, що також не має підтвердження інформації про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина. "Ніхто цього не підтвердив. Коли CNN виступає з повідомленнями, я не дуже-то їм вірю", - зазначив глава Білого дому.

Він також додав, що, якщо північнокорейський лідер і справді знаходиться у важкому стані, він зичить йому здоров'я.

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