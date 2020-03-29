У Пхеньяні розкрили подробиці проведених ракетних стрільб

Проведені напередодні пуски ракет з території Північної Кореї були випробуванням надвеликої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Про це в понеділок, 30 березня, повідомило Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

Згідно з офіційними даними Пхеньяна, у рамках випробувань перевірялися тактико-технічні характеристики цього комплексу. Тести виявилися успішними й вже найближчим часом цей тип РСЗВ має надійти до військових частин, йдеться в повідомленні ЦТАК.

Нагадаємо, напередодні військові Південної Кореї повідомили про проведені КНДР два ракетних пуски в напрямку Японського моря. Попри резолюції Радбезу ООН, що забороняють Північній Кореї будь-які випробування балістичних ракет, проведений Пхеньяном запуск став уже четвертим ракетним тестом за останній місяць.

Починаючи з 2019 року КНДР провела цілу низку випробувань надвеликих РСЗВ та одразу кількох оперативно-тактичних ракетних комплексів нового покоління, що різко критикували в Сеулі та Токіо.