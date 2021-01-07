Курс біткоїна стрімко підскочив після інвестиції у нього Tesla

Компанія-виробник електромобілів Tesla американського мультимільярдера Ілона Маска повідомила про зроблені в січні інвестиції в криптовалюту біткоїн на суму 1,5 мільярда доларів США. Про це йдеться в заявці, поданій в Комісію з цінних паперів і бірж США, зміст якої став відомий у понеділок, 8 лютого.

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Згідно з документом, компанія Tesla планує також у майбутньому інтегрувати цю криптовалюту як засіб оплати за продукцію. Крім того, Tesla вирішила оновити свою інвестиційну стратегію для гнучкішого підходу в диверсифікації активів. Передбачається зокрема інвестувати в "альтернативні" активи, в тому числі золото та цифрові валюти. Зазначається, що наприкінці 2020 року обсяги ліквідності Tesla оцінювалися в 19,4 мільярда доларів.

Новий рекорд вартості біткоїна і прихильність Маска

Курс біткоїна блискавично відреагував на це повідомлення, підскочивши до позначки в близько 44,9 тисячі доларів США на торговельній платформі Bitstamp, передає інформагенція dpa. Таким чином нинішній стрибок курсу найвідомішої криптовалюти значно перевищив дотепершній рекордний показник його вартості в 42 тисячі доларів.

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск неодноразово позитивно висловлювався щодо криптовалют, зокрема біткоїна, що істотно підігрівало їхній курс. Раніше Маск додав хештег Bitcoin до опису свого профілю в соцмережі Twitter, що також негайно позначилося на ціні криптовалюти.

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