 Курс біткоїна стрімко підскочив після інвестиції у нього Tesla | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.02.2021

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Економіка

Курс біткоїна стрімко підскочив після інвестиції у нього Tesla

Виробник електрокарів компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що інвестувала 1,5 мільярда доларів у біткоїн. Курс цифровалюти одразу підскочив до майже 44,9 тисячі доларів.

Біткоїн

Курс біткоїна досяг нової рекордної позначки

Компанія-виробник електромобілів Tesla американського мультимільярдера Ілона Маска повідомила про зроблені в січні інвестиції в криптовалюту біткоїн на суму 1,5 мільярда доларів США. Про це йдеться в заявці, поданій в Комісію з цінних паперів і бірж США, зміст якої став відомий у понеділок, 8 лютого.

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Згідно з документом, компанія Tesla планує також у майбутньому інтегрувати цю криптовалюту як засіб оплати за продукцію. Крім того, Tesla вирішила оновити свою інвестиційну стратегію для гнучкішого підходу в диверсифікації активів. Передбачається зокрема інвестувати в "альтернативні" активи, в тому числі золото та цифрові валюти. Зазначається, що наприкінці 2020 року обсяги ліквідності Tesla оцінювалися в 19,4 мільярда доларів.

Новий рекорд вартості біткоїна і прихильність Маска

Курс біткоїна блискавично відреагував на це повідомлення, підскочивши до позначки в близько 44,9 тисячі доларів США на торговельній платформі Bitstamp, передає інформагенція dpa. Таким чином нинішній стрибок курсу найвідомішої криптовалюти значно перевищив дотепершній рекордний показник його вартості в 42 тисячі доларів.

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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск неодноразово позитивно висловлювався щодо криптовалют, зокрема біткоїна, що істотно підігрівало їхній курс. Раніше Маск додав хештег Bitcoin до опису свого профілю в соцмережі Twitter, що також негайно позначилося на ціні криптовалюти.

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  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


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Стрімкий злет біткоїна триває: курс перевищив позначку в 30 тисяч доларів

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