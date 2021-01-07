Курс біткоїна стрімко підскочив після інвестиції у нього Tesla
Виробник електрокарів компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що інвестувала 1,5 мільярда доларів у біткоїн. Курс цифровалюти одразу підскочив до майже 44,9 тисячі доларів.
Курс біткоїна досяг нової рекордної позначки
Компанія-виробник електромобілів Tesla американського мультимільярдера Ілона Маска повідомила про зроблені в січні інвестиції в криптовалюту біткоїн на суму 1,5 мільярда доларів США. Про це йдеться в заявці, поданій в Комісію з цінних паперів і бірж США, зміст якої став відомий у понеділок, 8 лютого.
Згідно з документом, компанія Tesla планує також у майбутньому інтегрувати цю криптовалюту як засіб оплати за продукцію. Крім того, Tesla вирішила оновити свою інвестиційну стратегію для гнучкішого підходу в диверсифікації активів. Передбачається зокрема інвестувати в "альтернативні" активи, в тому числі золото та цифрові валюти. Зазначається, що наприкінці 2020 року обсяги ліквідності Tesla оцінювалися в 19,4 мільярда доларів.
Новий рекорд вартості біткоїна і прихильність Маска
Курс біткоїна блискавично відреагував на це повідомлення, підскочивши до позначки в близько 44,9 тисячі доларів США на торговельній платформі Bitstamp, передає інформагенція dpa. Таким чином нинішній стрибок курсу найвідомішої криптовалюти значно перевищив дотепершній рекордний показник його вартості в 42 тисячі доларів.
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск неодноразово позитивно висловлювався щодо криптовалют, зокрема біткоїна, що істотно підігрівало їхній курс. Раніше Маск додав хештег Bitcoin до опису свого профілю в соцмережі Twitter, що також негайно позначилося на ціні криптовалюти.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Неоднозначна постать
За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Мрії про космос
Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Курс на Марс
Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Транспортна революція
Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Tesla на виріст
У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Сонячний дах від Tesla та SolarCity
Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Електропривідне майбутнє
Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Гіперлуп
Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Нові виміри комунікації
Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.