Коронавірус у Європі: дедалі більше локальних спалахів

В агломерації Брюсселя з населенням 1,2 мільйона людей з середи, 12 серпня, потрібно носити маску - всюди і завжди, крім занять спортом. Крім цього, в Брюсселі, як і в решті Бельгії, можна зустрічатися максимально п'ятьом людям, а ходити за покупками - лише поодинці. Таким чином, у Брюсселі діють найжорсткіші обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 серед усіх європейських столиць. Брюссель зараз, як і регіон Антверпен на півночі країни, належить до регіонів із найвищими показниками зараження коронавірусом у Європі.

Тренд у ЄС: повільне підвищення захворюваності

Щоправда число нових заражень іще дуже далеке від цифр першої хвилі пандемії в березні та квітні, коли по всій Європі діяли суворі обмеження, зокрема й на пересування. Це можна зрозуміти зі статистичних даних Європейського центру профілактики і контролю захворювань у Стокгольмі. Цей орган відстежує чіткий тренд у своїх щотижневих звітах: рівень інфікування коронавірусом у Європі знову підвищується, але поки що "гарячі точки" обмежуються окремими регіонами. Вони розташовані, за даними Центру, передусім у Люксембурзі, Бельгії, у деяких районах на північному сході Іспанії, навколо Лісабона в Португалії, у деяких регіонах Румунії та Болгарії, а також на Мальті.

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Дані Європейського центру стосуються періоду приблизно двома тижнями раніше. Німецький Інститут імені Роберта Коха, який визначає, які території вважати такими, у яких є підвищений ризик захворіти, зараховує сюди також іспанську столицю Мадрид, адже там упродовж останніх семи днів було 80 інфекцій на 100 тисяч населення - набагато більше встановленої інститутом верхньої межі у 50 випадків.

У Люксембурзі на коронавірус протестували чи не все населення

Іще один тренд, який фіксує Європейський центр, - те, що число померлих від COVID-19 зростає не так швидко, як цього можна було б очікувати за наявного приросту числа хворих. Це, за думку вірусологів, пов'язано передусім із тим, що зараз хворіють здебільшого люди молодшого віку, які мають зазвичай не такий важкий перебіг хвороби.

Порівнювати важко

Європейський центр профілактики і контролю захворювань особливо звертає увагу на те, що порівнювати ситуацію з пандемією у різних країнах ЄС надзвичайно важко, адже у кожній країні по-різному формується статистика. Приміром, від країни до країни дуже різниться кількість тестів на коронавірус. Звісно, це позначається на офіційній загальній кількості захворювань, вказують у Центрі.

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Так, Люксембург упродовж 14 днів був серед лідерів у ЄС за кількістю нових інфікувань на 100 тисяч населення - понад 150. Але і за кількістю зроблених тестів Люксембург суттєво випереджає усі інші країни. Тим часом число нових заражень почало зменшуватися. Тести були зроблені більш-менш усім жителям країни з населенням 600 тисяч. У Люксембурзі щотижня робиться близько 10 тисяч тестів на 100 тисяч населення. Для порівняння, у Німеччині цей показник 600, у Хорватії - взагалі лише 300.

Франція та Німеччина застерігають

У Франції кількість нових інфікувань щодня в середньому становить близько 1600 випадків. Це підштовхнуло багато великих міст, зокрема й Париж, до запровадження обов'язкового носіння масок у багатьох громадських місцях. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс закликав населення країни ретельніше дотримуватися безпечної дистанції одне до одного, а також інших обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19. Якщо ж вони цього не робитимуть, країні загрожує другий локдаун із жорсткими обмеженнями на пересування, застеріг він. "Цього вже точно ніхто не хоче мати вдруге", - сказав Кастекс.

Чим більше правил, тим менше ризику захворіти

У Німеччині щоденні показники нових заражень коронавірусом коливаються, але в середньому перебувають на рівні 1000 на всю країну. Федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) назвав цей тренд у розмові з радіо Deutschlandfunk "таким, що викликає занепокоєння". Він закликав населення країни бути пильним, адже по всій Німеччині утворилося багато маленьких спалахів хвороби. При цьому в порівнянні з іншими країнами ЄС у Німеччині все не так уже погано: впродовж останніх 14 днів тут було в середньому 13 нових випадків зараження на 100 тисяч населення. У Румунії, приміром, цей показник становить 80, у Бельгії та на Мальті - 60.

Дистанція та гігієна

У своєму тижневому аналізі ризиків експерти Європейського центру профілактики і контролю захворювань зазначають, що ризик подальшого поширення коронавірусу "помірний" у тих країнах, які надалі роблять ставку на соціальну дистанцію та локальне відстеження ланцюгів зараження. Натомість у країнах, де громадяни більше не дотримуються правила щодо дистанції та гігієни, ризик посилення епідемії експерти Центру розцінюють як "високий або дуже високий".

Якщо ж подивитися, що відбувається в країнах по інший бік зовнішніх кордонів ЄС, то видно, що в світі досі відбувається експоненційне зростання числа захворювань. Тобто хвилю, на відміну від ЄС, не вдалося зробити більш пласкою. Особливо високою кількість нових інфікувань є, як і раніше, у США, де щодня інфікуються 56 тисяч людей, та Бразилії, де цей показник становить 45 тисяч.