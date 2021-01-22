 Коронавірус у Німеччині: більше 50 тисяч інфікованих померли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Новини

Коронавірус у Німеччині: більше 50 тисяч інфікованих померли

За минулу добу у Німеччині зареєстрували 859 нових випадків смерті людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

У Німеччині більше 50 тисяч людей померли від коронавірусу

У Німеччині більше 50 тисяч людей померли від коронавірусу

Від початку пандемії COVID-19 у ФРН  померли більше 50 тисяч людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом. Станом на ранок п'ятниці, 22 січня, кількість жертв сягнула 50 642, повідомив Інститут Роберта Коха (RKI). За минулу добу у Німеччині підтвердили 17 862 нових випадки зараження коронавірусом та 859 смертей людей з діагнозом COVID-19.

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Рівно тиждень тому за 24 години було зафіксовано 1113 нових смертей. Максимальна кількість жертв коронавірусу за добу (1244) була зафіксована 14 січня.

Експерти вважають, що кількість смертей від COVID-19 була б у рази більшою без локдауну, який почав діяти у Німеччині з 1 листопада.

Як повідомлялося, у вівторок, 19 січня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та очільники урядів федеральних земель домовилися щодо посилення та продовження  локдауну в країні до 14 лютого. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах та у громадському транспорті. При цьому дозволені будуть як найбільш поширені одноразові медичні маски, так і респіратори класів FFP2 чи KN95/N95. 

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