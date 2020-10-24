Коронавірус: системі охорони здоров'я Польщі загрожує колапс

Коронавірус міцно тримає Польщу у своїх лещатах. В останній день жовтня кількість нових інфікованих в цій країні сягнула рекордних 22 тисяч осіб. З огляду на такі цифри епідеміолог Анджей Горбан, який водночас є радником польського уряду, б'є на сполох. Система охорони здоров'я країни вже незабаром може не витримати, застерігає він. Горбан не виключає жорсткого локдауну, якщо кількість нових інфікованих залишатиметься на такому ж рівні, як останніми днями. "Наша система здатна надати ефективну медичну допомогу не більше ніж 30 тисячам хворих на COVID-19", - застерігає Горбан.

Уряд обіцяє вже незабаром збільшити кількість ліжок інтенсивної терапії для інфікованих коронавірусом до 35 тисяч. Нині у країні нараховується близько 22,5 тисячі таких місць, із яких майже 15 тисяч уже зайняті. Щодня лікарні приймають по 700 нових пацієнтів, хворих на COVID-19. З 11 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів, які є в наявності в польських лікарнях, 1700 зарезервовані для лікування коронавірусних хворих. До 1200 вже підключені пацієнти.

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Брак медичного персоналу

Таке стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в Польщі вражає. Ще місяць тому в польських лікарнях нараховувалося лише 2400 пацієнтів з COVID-19, із яких тільки 140 потребували додаткової кисневої терапії. Якщо ж темпи інфікування залишатимуться на такому ж високому рівні, як останнім часом, тоді, за офіційними даними, пропускна спроможність лікарень вичерпається вже через два тижні.

Споруджувати тимчасові шпиталі для боротьби з пандемією в Польщі почали ще у квітні 2020 року

Але однією з найбільших проблем Польщі, як, до речі, і багатьох інших країн, є брак медичного персоналу. Якщо питання збільшення кількості місць у лікарнях ще можна врешті-решт вирішити, то де взяти лікарів, санітарів та медсестер, які б опікувалися всіма цими пацієнтами? У Польщі ця проблема посилалась ще й через хронічний відтік фахівців за межі країни, що спостерігається вже не один рік. Щорічно в Польщі отримують дипломи лікарів близько чотирьох тисяч осіб, але чимало хто з цих людей не залишаються у країні. За оцінками, сотні з них шукають свого щастя за кордоном. Проблему відтоку кадрів критики вбачають у хронічному недофінансуванні польської системи охорони здоров'я.

Перевантажені лікарні

Працівники швидкої допомоги в усій Польщі та пацієнти вже зараз відчувають наслідки браку лікарів. У польських ЗМІ можна знайти чимало прикладів, коли тяжко хворі не могли отримати належної допомоги через перевантаження лікарень. Так, санітари швидкої днями передали телеканалу TVN24 запис своїх переговорів з чотирма лікарнями, які відмовлялись приймати пацієнта, що потребував невідкладної допомоги. Швидка спробувала підключити навіть поліцію, але й та не змогла спонукати лікарів навіть однієї з найбільших варшавських лікарень прийняти хворого, оскільки всі місця інтенсивної терапії були зайняті хворими з COVID-19.

Наскільки трагічною є ситуації в цій лікарні, змальовує керівник анестезіологічного відділення Томаш Зігель. Він короткий час був керівником усієї лікарні, але вже за тиждень залишив цю посаду. Лікарня мусила за лічені дні звітувати про 38 ліжок інтенсивної терапії для коронавірусних пацієнтів, як це вимагалось у розпорядженні міністерства охорони здоров'я. За словами Зігеля, зробити це за такий короткий час було неможливо. "Куди я маю евакуювати тих хворих, які зараз там лежать? Відповіді на це запитання міністр не дає, оскільки місць нема ніде", - висловив своє обурення Зігель, написавши про це у Facebook.

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Польові шпиталі по всій країні

Тим часом з боку представників уряду лунають заяви, які не налаштовують на оптимізм. "Ми готуємось до дуже поганого сценарію", - заявив днями польський прем'єр Матеуш Моравецький під час пресконференції, яку влаштували на національному стадіоні у Варшаві. Там зараз споруджується польовий лазарет. Такі тимчасові шпиталі зараз зводяться по всій країні. Планується, що вони зможуть прийняти до 10 тисяч пацієнтів з COVID-19, частині з яких надаватиметься й інтенсивна терапія.

Щоправда, враховуючи брак лікарів, не зрозуміло, хто в цих лазаретах працюватиме. Уряд та парламент сподіваються заохотити лікарів грошима. Польський парламент нещодавно створив законодавче підґрунтя для додаткових фінансових стимулів для лікарів та обслуговуючого медичного персоналу. Тим, хто погодиться працювати з коронавірусними пацієнтами, обіцяють відчутні надбавки. Лікарям, наприклад, мають намір виплачувати подвійну зарплату.

Польща розраховує на власні сили

Попри таку складну ситуацію, польський уряд переконаний, що країна власними силами справиться з пандемією і поки що відмовляється від допомоги з-за кордону, а саме з Німеччини. Хоча чимало медиків таку допомогу вітали б. Міхала Дворчика, керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі, днями в одному з радіоінтерв'ю запитали, чи має намір Матеуш Моравецький у питанні боротьби з коронавірусом звернутися за допомогою до канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Відповідь Дворчика: "Ми розраховуємо на наші власні ресурси. Ми переконані, що зможемо зберегти медичне обслуговування на належному рівні". Через таку позицію критики закинули чиновнику нездорову національну гордість.

Президент Польщі Анджей Дуда також заразився коронавірусом

Попри цю заяву федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) пропонує Польщі німецьку допомогу в боротьбі з пандемією. Свою пропозицію Штайнмаєр зробив після того, як стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда теж заразився коронавірусом. Пропозицію про допомогу Штайнмаєр сформулював у листі на адресу свого польського колеги.

Уся Польща - "червона зона"

Тим часом уряд у Варшаві оголосив "червоною зоною" усю територію Польщі. Це означає, що ресторани мають право продавати їжу виключно на винос, людей зобов'язують захисні маски, одночасно зустрічатись дозволяється не більше ніж п'ятьом особам. Якщо кількість нових інфікованих продовжуватиме зростати такими швидкими темпами, тоді слід очікувати вжиття подальших заходів, заявляє польський прем'єр.