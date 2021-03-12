Коронавірус в Україні: зросла кількість госпіталізацій

В Україні за минулу добу зафіксували 9012 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у неділю, 14 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень підтвердили в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

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Минулої доби померли 145 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, також були госпіталізовані 4273 особи з COVID-19. Днем раніше госпіталозували 3967 хворих.

Напередодні провели 60 522 тестування, з яких методом ПЛР - 31 598, методом ІФА - 6132, також були проведені 22 792 дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2.

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За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,46 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 28 303 людини, у яких зафіксували зараження.

Кількість щеплень подолала позначку в 50 тисяч

Минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 3 596 осіб. Загалом від початку компанії з масової вакцинації у країні було щеплено 51 137 осіб. Всі вони отримали поки першу дозу вакцини.

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Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого у країні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення.

Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і охоплювати від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. На комерційному ринку вакцина від COVID-19, за словами міністра охорони здоров'я, може з'явитися не раніше літа-осені.