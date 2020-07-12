Коментар: Вибори президента Польщі посилили розкол країни

Це була перемога з дуже незначним відривом, однак Анджеєві Дуді таки вдалося отримати більшість голосів виборців у другому турі президентських виборів у Польщі. Таким чином він став другим президентом сучасної Польщі з 1989 року, який був обраний на посаду на другий п'ятирічний термін. Його конкурент-ліберал, мер Варшави Рафал Тшасковський, зміг продемонструвати неабиякий успіх попри поразку. Його політична кар'єра тепер вийде на новий рівень: він став новим, молодим обличчям ліберальної Польщі, що ставить собі за мету об'єднати опозицію та кинути виклик владі щонайпізніше під час наступних парламентських виборів у 2023 році.

Бартош Дудек

Продовження консервативної революції

Результати нинішніх виборів матимуть далекосяжні наслідки. Обрання Дуди дасть його націонал-консервативній партії "Право і справедливість" (ПіС) змогу продовжити розпочату 2015 року консервативну революцію та консолідувати владу. Побоюватися варто передусім повного підпорядкування владі судової системи та вихолощення принципу розподілу влади між різними гілками.

Після перетворення суспільно-правового мовлення на рупор партії, на черзі, схоже, опинилися критичні до влади приватні ЗМІ. Так як власниками багатьох із них є іноземці, фактичний правитель Польщі - голова ПіС Ярослав Качинський - каже про необхідність "реполонізації" ЗМІ. Тож подальші конфлікти між офіційною Варшавою та Брюсселем запрограмовані.

Читайте також: Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського

Більше, ніж протеже Качинського?

І після цих виборів Польща залишається глибоко розколотою країною. Західна та Північна Польща проти Південної та Східної Польщі, місто проти села, старі проти молодих: цей розкол проходить крізь родини, кола друзів, населенні пункти. Взагалі-то після передвиборчої кампанії, яка настільки поляризувала, завданням переможця мало би бути подолання цієї прірви. Після першої перемоги Дуди 2015 року виконати це завдання йому не вдалося. Важлива причина цього: попри деякі спроби Дуді не вдавалося вийти з тіні свого політичного наставника Ярослава Качинського.

Читайте також: Польський "закон намордника": німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Останній вважає конфлікти двигуном політичних процесів. Натомість іти на компроміс, простягати руку противникам поза межами політичної тактики - означає для Качинського слабкість і не вписується в його ДНК . Утім, зараз наявні передумови для більшої самостійності Дуди: йому більше не треба перейматися через своє переобрання. Питання лише в тому, чи хоче він відмовитися від ролі політичного протеже й виконувати обов'язки президента, демонструючи при цьому необхідну силу характеру. Після виборів Дуда опинився перед вибором.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 04:18 Поділитись Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (14.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3W9x5 Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому