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Катар

Катар - держава на Близькому Сході.

Катар - держава на Близькому Сході, розташована в північно-східній частині Аравійського півострова в Перській затоці. Цей емірат є абсолютною монархією. Державна релігія - іслам. Катар вважається однією з найбагатших країн світу. Кількість населення становить майже 1 мільйон 700 тисяч осіб. Площа - майже 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Доха.

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство в енергетиці

Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство в енергетиці 20.03.2022

Німеччина активізує зусилля, щоб стати менш залежною від російського газу. Катар - один із найбільших у світі експортерів зрідженого газу.
США проведуть переговори з талібами в Катарі

США проведуть переговори з талібами в Катарі 09.10.2021

Делегація США цими вихідними проведе першу після виведення військ з Афганістану зустріч з талібами. Ітиметься не про визнання "Талібану", а про питання, які становлять національні інтереси США, заявили в Держдепі.

Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах

Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах 03.10.2021

Жодну з 26 кандидаток не обрали на парламентських виборах у Катарі. 30 виборних місць у Меджлісі аш-Шура - консультативному органі з парламентськими функціями - здобули кандидати-чоловіки.
Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН

Другий рейс з Кабула доставив у Катар 45 громадян ФРН 11.09.2021

Загалом двома рейсами авіакомпанії Qatar Airways з Кабула до столиці Катару було вивезено понад 250 іноземців.
Евакуація з Афганістану: Вашингтон відзначив професійність талібів

Евакуація з Афганістану: Вашингтон відзначив професійність талібів 09.09.2021

У Білому домі наголосили, що проведення евакуації цивільним рейсом з Афганістану уможливило сприяння "Талібану".
За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро

За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро 29.08.2021

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО, а також Алжир, Єгипет і Катар.
Іноземні дипломати закликали талібів припинити наступ в Афганістані

Іноземні дипломати закликали талібів припинити наступ в Афганістані 19.07.2021

Нинішній наступ талібів прямо суперечить заявленим ними намірам шукати компромісу шляхом переговорів з урядом в Кабулі, наголосили дипломатичні представники США та країн ЄС в Афганістані.
Радикальний рух Талібан воліє політичного вирішення конфлікту в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" воліє політичного вирішення конфлікту в Афганістані 18.07.2021

Керівництво радикального ісламістського руху "Талібан" заявило, що прагне політичного врегулювання протистояння в Афганістані попри останні воєнні успіхи руху. У Кабулі теж очікують прискорення перемовин з талібами.
Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану

Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану 09.07.2021

На пресконференції в Москві представник радикального руху, забороненого, зокрема, в ЄС і РФ, заявив, що 85 відсотків території Афганістану перебуває під контролем "Талібану".
Зеленський в Катарі обговорює з еміром будівництво доріг та енергетику

Зеленський в Катарі обговорює з еміром будівництво доріг та енергетику 05.04.2021

Володимир Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили участь цієї країни у "Великому будівництві" та розвитку українських портів.

Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром

Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром 08.01.2021

Після того, як країни Перської затоки підписали угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару, Об'єднані Арабські Емірати заявили про намір 9 січня відкрити кордон з ним.

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт 05.01.2021

Учасники саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про припинення дипломатичної кризи щодо Катару.
Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками

Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками 04.01.2021

Катар домовився з Саудівською Аравією та її союзниками про врегулювання кількарічного конфлікту, відкриття кордонів і припинення блокади, повідомили в МЗС Кувейту.
У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені

У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені 21.11.2020

Унаслідок обстрілу мінометними мінами у центрі афганської столиці Кабулі загинули щонайменше восьмеро людей, ще 31 особу поранено.
Уряд Афганістану повідомляє про сутички з талібами на тлі мирних переговорів

Уряд Афганістану повідомляє про сутички з талібами на тлі мирних переговорів 19.09.2020

В міністерстві оборони Афганістану повідомляють, що десятки талібів ліквідовані внаслідок авіаударів. Утім, у "Талібані" заперечують і заявляють, що жертвами стали цивільні, серед них діти.

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