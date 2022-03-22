Катар - держава на Близькому Сході.

Катар - держава на Близькому Сході, розташована в північно-східній частині Аравійського півострова в Перській затоці. Цей емірат є абсолютною монархією. Державна релігія - іслам. Катар вважається однією з найбагатших країн світу. Кількість населення становить майже 1 мільйон 700 тисяч осіб. Площа - майже 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Доха.