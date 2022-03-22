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Катар - держава на Близькому Сході.
Катар - держава на Близькому Сході, розташована в північно-східній частині Аравійського півострова в Перській затоці. Цей емірат є абсолютною монархією. Державна релігія - іслам. Катар вважається однією з найбагатших країн світу. Кількість населення становить майже 1 мільйон 700 тисяч осіб. Площа - майже 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Доха.
Керівництво радикального ісламістського руху "Талібан" заявило, що прагне політичного врегулювання протистояння в Афганістані попри останні воєнні успіхи руху. У Кабулі теж очікують прискорення перемовин з талібами.