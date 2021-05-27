Кандидатка у канцлери ФРН від Зелених закликала розширити санкції проти Мінська

Кандидатка на посаду канцлера ФРН від партії "Союз-90 / Зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала розширити санкції ЄС проти білоруської влади через захоплення літака Ryanair і затримання блогера і журналіста Романа Протасевича, який у ньому був.

Вона заявила про необхідність запровадити штрафні заходи щодо нафтової галузі Білорусі в інтерв'ю виданню Bild, опублікованому в понеділок, 31 травня.

"Нафтовий бізнес є найважливішим джерелом (фінансування влади Білорусі. - Ред.), тому в першу чергу необхідно поширити санкції, які зараз спрямовані на окремих людей, на нафтові операції", - зазначила вона.

При цьому Бербок підкреслила, що режим Олександра Лукашенка утримується, перш за все, "за рахунок підтримки Кремля". Тому проєкт будівництва газопроводу "Північний потік - 2" є "таким центральним геополітичним питанням", зазначила вона.

Лідерка Зелених проти "Північного потоку - 2"

Лідерка Зелених закинула уряду ФРН у подвійну стратегію щодо України. "З одного боку, вони говорять, що підтримують санкції Європейського Союзу, з іншого боку, федеральний уряд підтримує газопровід "Північний потік - 2", який саме ці санкції перекреслює", - заявила вона і закликала до відмови від газопроводу, жорсткого курсу щодо РФ, але продовження діалогу.

Бербок заявила, що готова після виборів до можливих переговорів про створення урядової коаліції з усіма демократичними партіями, в тому числі з Лівою партією, позиції якої з низки тем істотно відрізняються від програми Зелених.

У Зелених є "великі розбіжності" з Лівими, а також частково соціал-демократами і консервативним блоком ХДС/ХСС питаннях зовнішньої та європейської політики, зазначила вона і навела як приклад політику щодо Росії.

Захоплення літака Ryanair

Білоруська влада змусила зробити екстрену посадку в Мінську літак Ryanair, заявивши згодом, що отримала повідомлення про бомбу на борту лайнера. Пілоти отримали розпорядження летіти до столиці Білорусі за кілька хвилин до того, як літак повинен був увійти в повітряний простір Литви. Для його супроводу було піднято винищувач МіГ-29 білоруських ВВС.

Після посадки в Мінську бомбу на борту не виявили, натомість білоруська влада затримала двох пасажирів - білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Інцидент з Ryanair став однією з головних тем саміту ЄС в Брюсселі. За його підсумками домовилися про санкції, які передбачають заборону на використання повітряного простору та аеропортів ЄС білоруськими авіалініями. До європейських авіакомпаній звернулися із закликом уникати перельотів над територією Білорусі.

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"Північний потік -2" в Німеччині підтримують не всі

Уряд Німеччини підтримує "Північний потік - 2", хоча в країні є і чимало його критиків. Проти завершення проєкту Nord Stream 2 виступають США і багато країн Європи. "Північний потік - 2" вже майже добудований, завершена прокладка близько 95 відсотків. Наразі закінчується його будівництво на ділянці в територіальних водах Данії.