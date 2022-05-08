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Канада - держава в Північній Америці.
Канада є парламентською монархією. Главою держави вважається британська королева Єлизавета Друга. Канада розташована в Північній Америці та обіймає друге місце в світі за площею, яке дорівнює майже 10 мільйонам квадратних кілометрів. Населення - понад 36 мільйонів людей. Столиця - Оттава. Прем'єр-міністром Канади є Джастін Трюдо.