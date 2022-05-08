Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Канада

Канада - держава в Північній Америці.

Канада є парламентською монархією. Главою держави вважається британська королева Єлизавета Друга. Канада розташована в Північній Америці та обіймає друге місце в світі за площею, яке дорівнює майже 10 мільйонам квадратних кілометрів. Населення - понад 36 мільйонів людей. Столиця - Оттава. Прем'єр-міністром Канади є Джастін Трюдо.

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона 08.05.2022

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом

Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом 28.04.2022

Про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади зробити це не йдеться.
США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії 19.04.2022

Також, за даними ЗМІ, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні

Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні 14.04.2022

Джастін Трюдо вважає коректним називати дії російської армії в Україні геноцидом. Він назвав неприйнятним прагнення нападати на цивільних осіб та використовувати сексуальне насильство як зброю.
Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною

Парламент Канади закликав уряд до безвізу з Україною 30.03.2022

Після початку війни Росії проти України Канада спростила правила в'їзду для українців. Втім, отримання візи і досі залишається обов'язковою вимогою.
Єврокомісія і Канада запустили програму для збору фінансової допомоги Україні

Єврокомісія і Канада запустили програму для збору фінансової допомоги Україні 26.03.2022

Кампанія Stand Up For Ukraine направлена на збір коштів для допомоги жителям України, які були змушені залишити свій дім через війну.
Канада відкрила міграційну програму для українців

Канада відкрила міграційну програму для українців 18.03.2022

Після повномасштабного вторгнення РФ Канада пропонує українцям прискорений шлях отримання права проживання у країні до трьох років, працевлаштування та навчання.
Олаф Шольц: Німеччина не відмовиться від імпорту газу з Росії

Олаф Шольц: Німеччина не відмовиться від імпорту газу з Росії 11.03.2022

Європа набагато більше залежить від імпорту енергії, аніж США та Канада, пояснив канцлер ФРН. Євросоюз планує стати енергонезалежним від Росії 2027 року.
Канада: ембарго на російську нафту, більше зброї Україні

Канада: ембарго на російську нафту, більше зброї Україні 01.03.2022

Канада відмовляється від російської нафти і надалі постачатиме Україні зброю, заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ

Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ 23.02.2022

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про запровадження економічних санкцій проти РФ через визнання нею "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік".
Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі

Європа та Канада згортають антитерористичну операцію в Малі 17.02.2022

Місії "Бархан" та "Такуба" призупиняють на тлі розширення співпраці хунти Малі з Росією. Інструкторські та стабілізаційні місії ЄС та ООН, у яких бере участь і Бундесвер, поки триватимуть.
У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан

У Канаді через антиковідні протести вперше запроваджують надзвичайний стан 15.02.2022

Канадські далекобійники вже три тижні блокують центр Оттави проведенням протестів проти антиковідних обмежень. Влада Канади за допомогою закону про надзвичайний стан планує перекрити фінансування цих акцій.

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси 15.02.2022

Канада пообіцяла Києву озброєння та боєприпаси на суму 7,8 млн канадських доларів, а також кредит розміром до 500 млн канадських доларів. Метою підтримки є стримування подальшої агресії РФ.
У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони

У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони 13.02.2022

Влада Франції не дала дозволу на проведення акції протесту проти карантинних обмежень, у якій взяли участь до 3000 автомашин. Подібна акція відбулася в Нідерландах.
Інші статті