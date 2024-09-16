  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Кінофестиваль у Торонто покаже фільм "Росіяни на війні"

Олександр Куницький
16 вересня 2024 р.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто після розголосу спершу скасував покази документального фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Однак у розкладі показу фільму знову анонсовано на 17 вересня.

https://p.dw.com/p/4kgld
Логотип Міжнародного кінофестивалю TIFF в Торонто
Логотип Міжнародного кінофестивалю TIFF в ТоронтоФото: Getty Images/R. Machado Noa

Міжнародний кінофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), який раніше скасував покази документального фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at War), все-таки покаже його.

Формально фестиваль вже завершився - на 16 вересня та інші дні не заплановано жодних інших показів. Крім фільму "Росіяни на війні", два покази якого, згідно розкладу, відбудуться 17 вересня. На вечірній сеанс доступних квитків вже нема, а на денний - залишилося всього кілька вільних десятків місць. Ціна квитка складає 16 канадських доларів (майже 500 гривень).

Трофімову звинувачують у симпатії до військових РФ

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Кілька її фільмів раніше спродюсував російський пропагандистський канал Russia Today (RT). Стрічку "Росіяни на війні" вперше показали у позаконкурсній програмі Венеціанського фестивалю 7 вересня. Держагентство з питань кіно України закликало організаторів виключити цей фільм із програми, назвавши його "небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою" і спробою "зобразити агресорів як жертв".

Трофімова стверджує, що сім місяців знімала російських військовослужбовців в Україні, не отримавши на це дозволу від міноборони РФ. За словами режисерки, вона прагнула показати, що російські солдати - теж люди, причому ті, хто часто сумнівається в необхідності війни проти України. В інтерв'ю незалежному виданню "Люди Байкалу" вона назвала фільм "спробою налагодити діалог між Росією та Україною". Творці фільму називають його антивоєнним висловлюванням.

Читайте також: Сенцов про "Реал": Це не фільм, а документ про війну

Критики вважають, що це - спроба "олюднити" російських солдатів і висловити їм симпатію. Опоненти вказують на те, що фільм не показує масових руйнувань в Україні та воєнних злочинів російської армії. Крім того, у кадрі військовослужбовці РФ повторюють наративи російської пропаганди. Крім того, цей фільм отримав державне і приватне канадське фінансування - 340 тисяч канадських доларів (близько 227 тисяч євро).

Олег Сенцов про свій фільм "Реал": Я показав іншу війну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Омріяна нагорода - венеційський "Золотий Лев"

Венеційський фестиваль 2024 - найяскравіша кіноподія року

Венеційський фестиваль 2024 - найяскравіша кіноподія року

81-й Венеційський кінофестиваль - подія, яку нізащо не пропустять кіномани. Цього року він може перевершити Каннський фестиваль - і не лише завдяки великій кількості знаменитостей. А як представлена Україна?
Кіно28 серпня 2024 р.
Український письменник Олег Коцарев

Олег Коцарев: Кримінальний інстинкт - перипетії з російським серіалом "Слово пацана"

Олег Коцарев: Кримінальний інстинкт - перипетії з російським серіалом "Слово пацана"

"Новий скандал прийшов звідти, звідки його не надто чекали. Під час війни чимало українців дивляться новий російський серіал "Слово пацана". За рахунок чого це все?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Український письменник Олег Коцарев
Олег Коцарев
Гостьовий коментар
Кіно18 грудня 2023 р.
Мстислав Чернов під час вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, 10 березня 2024 року

Режисер фільму "20 днів в Маріуполі": Коли я знімав, я плакав

Режисер фільму "20 днів в Маріуполі": Коли я знімав, я плакав

Фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" здобув "Оскар" як найкращий документальний фільм. Раніше режисер розповів DW про створення стрічки, роботу в Маріуполі в облозі та необхідність розповідати правду про війну.
Конфлікти11 березня 2024 р.
Більше публікацій