Кінофестиваль у Торонто покаже фільм "Росіяни на війні"

Міжнародний кінофестиваль у Торонто після розголосу спершу скасував покази документального фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Однак у розкладі показу фільму знову анонсовано на 17 вересня.

Міжнародний кінофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), який раніше скасував покази документального фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at War), все-таки покаже його.

Формально фестиваль вже завершився - на 16 вересня та інші дні не заплановано жодних інших показів. Крім фільму "Росіяни на війні", два покази якого, згідно розкладу , відбудуться 17 вересня. На вечірній сеанс доступних квитків вже нема, а на денний - залишилося всього кілька вільних десятків місць. Ціна квитка складає 16 канадських доларів (майже 500 гривень).

Трофімову звинувачують у симпатії до військових РФ

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Кілька її фільмів раніше спродюсував російський пропагандистський канал Russia Today (RT). Стрічку "Росіяни на війні" вперше показали у позаконкурсній програмі Венеціанського фестивалю 7 вересня. Держагентство з питань кіно України закликало організаторів виключити цей фільм із програми, назвавши його "небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою" і спробою "зобразити агресорів як жертв".

Трофімова стверджує, що сім місяців знімала російських військовослужбовців в Україні, не отримавши на це дозволу від міноборони РФ. За словами режисерки, вона прагнула показати, що російські солдати - теж люди, причому ті, хто часто сумнівається в необхідності війни проти України. В інтерв'ю незалежному виданню "Люди Байкалу" вона назвала фільм "спробою налагодити діалог між Росією та Україною". Творці фільму називають його антивоєнним висловлюванням.

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Критики вважають, що це - спроба "олюднити" російських солдатів і висловити їм симпатію. Опоненти вказують на те, що фільм не показує масових руйнувань в Україні та воєнних злочинів російської армії. Крім того, у кадрі військовослужбовці РФ повторюють наративи російської пропаганди. Крім того, цей фільм отримав державне і приватне канадське фінансування - 340 тисяч канадських доларів (близько 227 тисяч євро).