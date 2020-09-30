Кадрова політика Зеленського: кому президент доручає "нести мир на Донбас"?

Після обрання президентом у інавгураційній промові Володимир Зеленський назвав одним із головних пріоритетів своєї президентської каденції відновлення миру на Донбасі. За більш ніж півтора року перебування при владі президенту хоча і є чим похвалитися - вперше з 2016 року було відновлено "нормандський формат", відбулося кілька великих обмінів полоненими, а також розведення сил у кількох точках на лінії розмежування, - але до миру на Донбасі ще далеко: час від часу надходять повідомлення про порушення перемир'я вздовж лінії розмежування, Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі досі особливо не просунулася у переговорах.

У пошуку людей з Донбасу

Від самого початку для просування миру на Донбасі ставку Володимир Зеленський зробив на вихідців зі Сходу, які мали спробувати налагодити діалог сторін. У жовтні 2019 року українського актора, гумориста та тренера шоу "Ліга Сміха" Сергія Сивохо, який народився в Донецьку, призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. У нього було своє бачення переговорів щодо Донбасу із представниками окупованих територій та своєї власної ролі в цьому. "Я - продюсер, я вмію організувати процес. Я вмію організувати професіоналів, які сприятимуть успішному процесу", - казав тоді в інтерв'ю DW Сергій Сивохо.

Сергія Сивохо довелось звільнити

Сивохо ініціював створення Національної платформи примирення і єдності. Учасників презентації платформи, однак, обурило, що радник секретаря РНБО Сивохо і його помічники не згадали про безпосередню участь Росії в конфлікті на Донбасі, а ветерани полку "Азов" виштовхали Сивохо з його ж презентації. Пізніше Сивохо був звільнений з посади радника секретаря РНБО, на якій він перебував на громадських засадах.

"Скандал з Сивохою був через те, що він наголошував на внутрішності конфлікту, а не на тому, що його принесла Росія. Цього українське суспільство не сприймає", - сказала в розмові з DW засновниця проєкту "Національна платформа заради миру", експертка Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. За даними останнього опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, більше половини українців вважають, що війну на Донбасі розпочала Росія, зокрема 60,3% опитаних сказали про це.

Перезавантаження ТКГ

Володимир Зеленський уже кілька разів змінював склад української делегації ТКГ, її очолювали то один, то інший експрезидент України. Леонід Кучма вийшов з переговорної групи без пояснення причини, нинішній очільник української делегації - перший президент України Леонід Кравчук - закликав Верховну Раду повернутись до питання виборів в ОРДЛО. Як відомо, на цьому наполягає Росія.

"Було вдалим рішенням залучити до Тристоронньої контактної групи відомих журналістів Сергія Гармаша та Дениса Казанського, які родом зі Сходу. Це зруйнувало монополію сепаратистів на представлення Донбасу в переговорах. Це позитив", - вважає політолог Володимир Фесенко. Також, на його думку, дуже вдалим рішенням Зеленського було призначити в ТКГ відомого юриста Олексія Резнікова, який нині є віцепрем'єр-міністром України. Але на цьому вдалі рішення й закінчуються.

Скандальний Фокін

Введення Вітольда Фокіна, колишнього прем’єр-міністра України, стало згубним для роботи ТКГ, переконаний Фесенко. Експерт констатував, що вже саме призначення Фокіна на посаду першого заступника глави української делегації в ТКГ було скандальним і оголило проблему того, хто впливає на кадрову політику в Офісі президента щодо Донбасу.

Вітольд Фокін протримався лише півтора місяці

Українські ЗМІ звертають увагу на особливу роль глави Офісу президента України Андрія Єрмака у питанні призначення Фокіна, кандидатуру якого йому начебто порадила онука українського експрем'єра. Сам Єрмак не підтвердив і не спростував того, що був причетний до призначення Вітольда Фокіна через знайомство з його онукою. Після низки скандальних заяв Фокіна Єрмак був вимушений визнати, що "окремі коментарі" заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Врешті-решт, після того, як на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва Фокін зауважив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією, а проти українських збройних сил воюють бойовики і найманці з тридцяти країн світу, Єрмак виступив за відставку Фокіна. "У нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ", - написав Єрмак на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Уже наступного дня Зеленський звільнив Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Андрію Єрмаку радять забезпечувати функціонування президента як інституту, а не вирішувати політичні завдання

Після скандалу навколо Фокіна на адресу Зеленського пролунала критика, що питаннями міжнародних відносин, питаннями Донбасу, мінськими переговорами має займатися саме президент, а не керівник Офісу президента. "Так не може бути, це не його робота. Це робота президента, або його радників, можливо. Але не людини, яка забезпечує функціонування президента як інституту. Вирішувати політичні завдання - це не робота Андрія Єрмака", - сказала, зокрема, українська політологиня Євгенія Горюнова в ефірі Громадського радіо.

Кадровий голод

Тепер до складу української делегації в ТКГ прагне потрапити депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. Він сподівається стати переговорником від парламентарів. Микола Тищенко - ресторатор, колишній ведучий ТВ-шоу, а нині депутат Верховної Ради. Він прославився тим, що потрапив у скандал через те, що його ресторан "Велюр" у Києві нібито працював під час жорсткого карантину, коли всім іншим закладам харчування було заборонено працювати. Тищенко вже заявив, що увійшов до ініціативної групи із перезавантаження ТКГ, та повідомив, що вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін по Донбасу. Однак офіційного підтвердження включення Тищенка до складу української делегації в ТКГ поки що немає.

Експертка Юлія Тищенко не виключає, що президент підбирає кадри для вирішення ситуації на Донбасі саме через довіру до людей і не зважає на їхні професійні якості , що ніяк не наближує Зеленського до його обіцянки - закінчити війну на Сході до завершення каденції президента. "У влади дуже коротка лава запасних. Це питання до президента, чому саме такий підхід до підбору людей для вирішення конфлікту на Сході. Адже потрібні певні навички і компетенції і здатність усвідомлювати всю відповідальність, яка на них покладена", - прокоментувала засновниця проєкту "Національна платформа заради миру".

