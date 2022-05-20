З Мінська можуть зняти санкції в обмін на допомогу в експорті зерна з України

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Пропонується на шість місяців скасувати санкції проти білоруських виробників добрив в обмін на те, що українське зерно доставлятиметься через Білорусь залізницею до литовського порту Клайпеда.
Влада США та генсек ООН Антоніу Гутерріш розглядають варіанти тимчасового зняття санкції з білоруських виробників добрив, якщо офіційний Мінськ допоможе з експортом зерна з України до Євросоюзу. Про це у п'ятницю, 20 травня, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).
За даними видання, пропонується скасувати санкції на шість місяців в обмін на те, що українське зерно доставлятиметься через Білорусь залізницею до литовського порту Клайпеда. Антоніу Гутерріш, зазначає WSJ, також намагається домовитись про створення морського коридору для експорту зерна з України. Для цього ООН також веде переговори з Москвою, Анкарою та Києвом. Цей варіант також передбачає полегшення експорту російських та білоруських добрив.
Україна є четвертим у світі виробником зернових. Після початку війни та блокування чорноморських портів російськими військами експорт зерна з країни став фактично неможливим, у зв'язку з чим ціни на зернові продукти почали стрімко зростати. Експерти очікують найтяжчої продовольчої кризи у світі. За оцінкою США, в українських елеваторах зберігаються 20 мільйонів тонн зерна торішнього врожаю.
Виробництво добрив є найважливішою статтею доходу білоруського бюджету. США запровадили санкції проти підприємств калійної промисловості Білорусі у 2021 році у відповідь на міграційну кризу та переслідування опозиції. З іншого боку, російські мінеральні добрива виведені з обмежувальних заходів США - їх включили до списку життєво необхідних продуктів та товарів.