Зеленський у розмові з Байденом: Йдеться про майбутнє не лише України

Президент України Володимир Зеленський провів третю за останній час телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої привітав активну роль Вашингтона в урегулюванні ситуації на сході України, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок, 3 січня.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", - наголосив Зеленський у розмові з очільником Білого дому, яка тривала понад півтори години.

Він також висловив вдячність Байдену за підтримку принципу "нічого про Україну без України", пропозиції проведення засідання Комісії Україна - НАТО й за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі вчинення Росією агресії проти нашої держави.

Крім того, лідери обговорили економічні й енергетичні безпекові виклики. "Президент України поінформував Джозефа Байдена про поступ економічних реформ у нашій країні та заходи, яких вживають з метою зміцнення стабільності та деолігархізації", - йдеться на сайті Офісу президента.

"Особливий характер відносин"

Нагадаємо, що ввечері неділі, 2 січня Володимир Зеленський та Джо Байден мали телефонну розмову. За її результатами у Білому домі повідомили про готовність США та союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію Росії. Президент Байден також підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів принципу "нічого про Україну без України". Водночас Зеленський за результатами розмови наголосив на "особливому характері" відносин США та України з огляду проведення першої міжнародної розмови саме з лідером Сполучених Штатів.

Напередодні розмови із Зеленським президент США провів бесіду з президентом РФ Володимиром Путіним стосовно майбутніх американсько-російських переговорів щодо питань безпеки. Байден закликав Кремль до деескалації конфлікту з Києвом і пообіцяв "рішучу відповідь" у випадку вторгнення російських військ на територію України, зокрема серйозні санкції, на які піде Вашингтон. У Кремлі назвали можливі обмежувальні заходи проти РФ "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".