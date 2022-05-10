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Залізниця

Залізниця - вид рейкового транспорту для перевезення вантажів та пасажирів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Залізниця".

Україна: долю війни вирішує залізниця?

Україна: долю війни вирішує залізниця? 10.05.2022

У війні проти України Росія намагається дедалі більше руйнувати українську залізничну інфраструктуру. Адже залізниця стала одним із найважливіших логістичних інструментів Києва - і символом українського спротиву.
Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.

Герої евакуації: як працює "Укрзалізниця" під час війни (29.04.2022) 29.04.2022

Залізничну інфраструктуру України постійно обстрілюють. Однак, за словами працівників "Укрзалізниці", майже ніхто з персоналу не покинув робоче місце. DW зустріла провідників, які невпинно працюють уже два місяці війни.

Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям

Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям 25.03.2022

Раз на два дні, під покровом ночі, з берлінського передмістя до Києва відбуває потяг з гуманітарною допомогою для України. Розклад та точне місце призначення не розголошуються.

Потяг Берлін-Київ: як німецька залізниця доправляє гуманітарну допомогу (25.03.2022) 25.03.2022

Німецька залізниця запустила "залізничний міст" між Берліном та Києвом. Кожні два дні потяги доставлятимуть контейнери з провізією та гуманітарною допомогою.

Deutsche Bahn постачатиме допомогу для України сцеціальним потягом

Deutsche Bahn постачатиме допомогу для України сцеціальним потягом 11.03.2022

Німецька залізниця Deutsche Bahn відправила перший вантажний потяг з товарами першої необхідності до України. Проєкт називається Schienenbrücke

Буревій у Німеччині: залізниця паралізована, зачинені школи

Буревій у Німеччині: залізниця паралізована, зачинені школи 17.02.2022

Відразу у сімох федеральних землях ФРН призупинений рух поїздів далекого сполучення. У багатьох регіонах країни закриті початкові та середні школи.

Один із наймальовничіших залізничних маршрутів у світі (27.12.2021) 27.12.2021

Мальовничими горами Норвегії на затишному вінтажному потязі? Фломська залізниця - один із найкрасивіших у світі залізничних маршрутів. І одне з найважливіших інженерних досягнень Норвегії. Дивіться самі!
У Німеччині фіксують зниження рівня залізничного шуму

У Німеччині фіксують зниження рівня залізничного шуму 13.11.2021

Німеччина - перша країна в ЄС, де запровадили заборону на експлуатацію особливо гучних вантажних вагонів. Таке рішення позитивно впливає на здоров'я громадян.

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з "Укрзалізницею" 10.11.2021

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

У Гамбурзі почнуть їздити потяги без… машиністів (13.10.2021) 13.10.2021

Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
Аварія потяга у США: троє загиблих, десятки людей травмовані

Аварія потяга у США: троє загиблих, десятки людей травмовані 26.09.2021

Потяг із 157 людьми на борту зійшов з рейок в американському штаті Монтана. Місцева влада підтвердила загибель трьох людей.
Укрзалізниця і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео) 15.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".

Німецька залізниця не змогла через суд заборонити страйк залізничників

Німецька залізниця не змогла через суд заборонити страйк залізничників 03.09.2021

Суд з трудових спорів у Франкфурті-на-Майні дозволив машиністам локомотивів Deutsche Bahn продовжувати свій страйк. Через нього в Німеччині скасовано 75 відсотків потягів далекого сполучення.
У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників 02.09.2021

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків. Профспілка машиністів знову не змогла домовитися з Deutsche Bahn про підвищення зарплати.
Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати Укрзалізницю

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю" 27.08.2021

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.
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