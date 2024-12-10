В РФ громадянина ФРН підозрюють у підготовці диверсії

В ФСБ РФ стверджують, що громадянин Німеччини і Росії готував диверсію на залізниці в Нижньому Новгороді. Затриманий нібито виконував завдання українських спецслужб.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ) заявила у вівторок, 10 грудня, що за підозрою в підготовці диверсії на залізниці в Нижньому Новгороді був затриманий чоловік з громадянством Росії та Німеччини.

ФСБ не назвала ім'я затриманого, але повідомила, що він народився у 2003 році, повідомляє Reuters. У російському відомстві стверджують, що в його будинку був знайдений саморобний вибуховий пристрій, а також докази того, що він нібито листувався зі співробітником українських спецслужб.

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"Виконував завдання українських спецслужб"

Російське видання "Звезда" опублікувало відео, на якому чоловік, обличчя якого було "розмите", зізнається у скоєнні злочину. На відео він розповів, що нібито прибув в Росію у 2023 році і познайомився в інтернеті з чоловіком на ім'я Артем, який виявився "співробітником українських спецслужб"

За словами затриманого, йому заплатили за те, щоб він підпалив електрощиток і намалював проукраїнське графіті. "Останнє завдання, яке він мені запропонував, - це підірвати, ну, пустити під укіс потяг, вантажний потяг", - сказав чоловік на відео.

Достовірно не відомо, чи було зізнання чоловіка на відео зроблене під примусом. у ФСБ вже заявили, що щодо чоловіка порушено кримінальну справу. Також російська спецслужба повідомила, що разом з ним були затримані й інші люди, але не надала подробиць щодо них.

DW надіслала запит міністерству закордонних справ Німеччини. На момент публікації матеріалу отримати відповіді не вдалося.

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