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МЗС Німеччини відомо про затримання громадянина ФРН у Росії

Ольга Лебедєва | Дмитро Шварц
10 грудня 2024 р.

Посольство ФРН у Москві намагається отримати консульський доступ до громадянина Німеччини та Росії, затриманого у Нижньому Новгороді, заявили DW у міністерстві закордонних справ у Берліні.

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Будівля МЗС Німеччини
Посольство ФРН у Москві намагається отримати консульський доступ до затриманого чоловікаФото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

Посольство Німеччини в Москві дізналося про затримання імовірно громадянина ФРН в Росії вранці у вівторок, 10 грудня, заявили в МЗС Німеччини у відповідь на запит DW. Співробітники диппредставництва вживають заходів щодо отримання консульського доступу до цієї людини, повідомили в міністерстві, водночас вказавши, що не дають детальних коментарів щодо окремих консульських справ з міркувань захисту особи.

У МЗС ФРН особливо наголосили, що влада Росії розглядає осіб з подібним подвійним громадянством виключно як громадян РФ і, як правило, відмовляє їм в отриманні консульської допомоги від закордонних диппредставництв. "Незалежно від конкретного випадку: ризик арештів у Росії дуже високий, зокрема для громадян Німеччини. Ми вже довгий час попереджаємо про це у наших порадах щодо поїздок та безпеки", - нагадали в міністерстві закордонних справ ФРН.

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Чоловіка затримали за підозрою у підготовці диверсії на залізниці 

Раніше цього ж дня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила, що   у Нижньому Новгороді затримали 21-річного громадянина Росії та Німеччиниза підозрою у підготовці вибуху на залізничних коліях. За місцем проживання затриманого нібито було виявлено "готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, а також листування з представником українських спецслужб", стверджує російська спецслужба.

У листопаді чоловік "за обіцяну куратором грошову винагороду" нібито готував диверсію на ділянці залізниці в Нижньому Новгороді з використанням вибухового пристрою і надав про це свідчення, зазначили у ФСБ. Наразі щодо затриманого порушена кримінальна справа за статтею про диверсію.

Це вже другий подібний випадок за останні тижні. У листопаді стало відомо про затримання громадянина Німеччини, який в'їхав в Калінінградську область з Польщі нібито для диверсій на об'єктах енергетики. У МЗС ФРН заявили DW, що це затримання відбулося ще в жовтні.

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