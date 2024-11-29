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КонфліктиУкраїна

РФ атакувала 132 дронами: поцілила на Одещині, є постраждалі

Олена Перепадя
29 листопада 2024 р.

Росія поцілила по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини. Постраждали семеро цивільних.

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Збиття ППО ударного дрона "шахед"
Збиття "шахеда" (архівне фото) Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

У ніч на п'ятницю, 29 листопада, РФ атакувала Україну 132 ударними безпілотниками типу Shahed і БпЛА невстановленого типу з напрямків російських Орла, Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, станом на 09:00 протиповітряна оборона (ППО) збила 88 дронів в 11 областях: Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській. Ще 41 дрон був локаційно втрачений, імовірно через активну протидію радіоелектронної боротьби, а один повернувся в Росію.

Наслідки російської атаки на Одещині

За даними Повітряних сил, у кількох областях пошкоджена інфраструктура, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, є потерпілі. 

У Києві уламки пошкодили дитячу поліклініку. Охоронця медичного закладу госпіталізували з закритим переломом лівої стегнової кістки.

На Одещині постраждали семеро людей. "Чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка у важкому стані, інші - у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

За його даними, у трьох населених пунктах Одеського району пошкоджені 13 житлових і дачних будинків, гаражі, автомобіль, залізнична інфраструктура та газова труба. 

Тим часом в Одеській обласній прокуратурі кажуть, що Росія поцілила по припортовій і транспортній інфраструктурі Одещини. 

З інших областей, де працювала ППО, інформація про суттєві наслідки атаки не надходила.

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