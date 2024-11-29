РФ атакувала 132 дронами: поцілила на Одещині, є постраждалі

Росія поцілила по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини. Постраждали семеро цивільних.

У ніч на п'ятницю, 29 листопада, РФ атакувала Україну 132 ударними безпілотниками типу Shahed і БпЛА невстановленого типу з напрямків російських Орла, Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, станом на 09:00 протиповітряна оборона (ППО) збила 88 дронів в 11 областях: Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській. Ще 41 дрон був локаційно втрачений, імовірно через активну протидію радіоелектронної боротьби, а один повернувся в Росію.

Наслідки російської атаки на Одещині

За даними Повітряних сил, у кількох областях пошкоджена інфраструктура, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, є потерпілі.

У Києві уламки пошкодили дитячу поліклініку. Охоронця медичного закладу госпіталізували з закритим переломом лівої стегнової кістки.

На Одещині постраждали семеро людей. "Чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка у важкому стані, інші - у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, у трьох населених пунктах Одеського району пошкоджені 13 житлових і дачних будинків, гаражі, автомобіль, залізнична інфраструктура та газова труба.

Тим часом в Одеській обласній прокуратурі кажуть, що Росія поцілила по припортовій і транспортній інфраструктурі Одещини.

З інших областей, де працювала ППО, інформація про суттєві наслідки атаки не надходила.