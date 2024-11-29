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КонфліктиУкраїна

Атака РФ на Київ: уламки пошкодили дитячу поліклініку

Олена Перепадя
29 листопада 2024 р.

Росія атакувала Київ ударними дронами, в місті працювала ППО, уламки впали в трьох районах, постраждала людина.

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Робота ППО у Києві під час атаки російських дронів, 3 листопада 2024
Робота ППО в Києві (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Пізно ввечері в четвер, 28 листопада, Росія атакувала ударними дронами столицю України. У Києві працювала протиповітряна оборона (ППО).

Уламки впали в трьох районах, постраждала людина

За даними Київської міської військової адміністрації, мера міста Віталія Кличка та Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Дніпровському районі внаслідок падіння на відкриту місцевість уламків загорілась обшивка двоповерхової будівлі дитячої поліклініки.

Охоронця медичного закладу госпіталізували з закритим переломом лівої стегнової кістки.

У трьох багатоповерхових житлових будинках поруч із закладом пошкодженні фасади під'їздів і скління вікон. 

За інформацією Кличка, уламки БпЛА також упали на територію одного з приватних підприємств у Дарницькому районі: "Пожежі та потерпілих немає. Пошкоджені вікна та двері приміщення, вантажне авто, ворота на територію".

Крім того, уламки впали на територію одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі.

Як повідомлялося, вранці 28 листопада Росія масовано атакувала енергетику України 100 ударними дронами та 90 ракетами. Зафіксовано 12 влучань в об'єкти критичної інфрастурктури. 

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