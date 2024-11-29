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КонфліктиРосійська Федерація

Під Ростовом після атаки дронів палає нафтобаза "Атлас"

Олена Перепадя
29 листопада 2024 р.

Понад сотня рятувальників з десятками одиниць техніки гасить на Ростовщині масштабну пожежу на нафтобазі "Атлас". Українські безпілотники вже атакували її у серпні.

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Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ 28 серпня 2024
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області (архівне фото)Фото: REUTERS

У Ростовській області РФ у п'ятницю, 29 листопада, ліквідують велику пожежу на промисловому об'єкті. Як повідомив в.о. глави російського регіону Юрій Слюсар, до гасіння вогню задіяні майже чотири десятки одиниць техніки і понад 100 рятувальників.

До того він стверджував про "знищення 30 українських безпілотників у регіоні".

Не перша атака на нафтобазу "Атлас"

Місцеві пабліки уточнюють, що зайнялася нафтобаза "Атлас", яку українські дрони вже атакували у серпні. 

Тим часом міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 29 листопада близько 50 дронів атакували території п'яти російських областей. Там запевняють, що протиповітряна оборона знищила 47 безпілотників: 29 на Ростовщині, вісім - над Краснодарським краєм, по три - над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей, один - над окупованим Кримом.

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