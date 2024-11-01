У Німеччині обрали найкращий вокзал

У Німеччині обрали найкращий вокзал1 листопада 2024 р.
Найфункціональніші та найзручніші вокзали Німеччини розташовані в Баутцені (Bautzen), місті в Саксонії, і в Зерупі (Sörup), громаді в землі Шлезвіг-Гольштейн. Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомило об'єднання пасажирських та екологічних спілок Allianz pro Schiene. Вже упродовж 20 років воно обирає найкращі вокзали в країні.
Вокзал-переможець 2024 року в Баутцені десять років тому збиралися закрити - через поганий стан головної будівлі пасажирам залишався доступним тільки прохід до колій. Але ситуація змінилася, коли на рівні адміністрації міста було ухвалено рішення розмістити в будівлі вокзалу бюро чиновників, а кількома роками пізніше зелене світло дали і приходу приватного інвестора. Це дало змогу вдихнути нове життя в будівлю, що перебувала в жалюгідному стані.
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Тепер пасажири можуть тут не тільки купити квитки, а й вирішити бюрократичні питання, посидіти в кафе тощо. Вокзал у Баутцені з'явився ще 1846 року, але саму будівлю було відкрито 1921-го.
У 2024 році спеціальною премією було відзначено і вокзал у невеликій громаді землі Шлезвіг-Гольштейн. Вокзал у Зерупі переконав журі своєю інфраструктурою.
Вокзали Німеччини - "перлини" і "скарби"
"Ворота до Балтійського моря", "перлина Півночі", просто "скарб", - цими епітетами об'єднання пасажирських та екологічних спілок Allianz pro Schiene нагородило ті чи інші німецькі вокзали. З 2004 року в Німеччині проводиться федеральний конкурс "Найкращі вокзали року" (Bahnhöfe des Jahres).
Як правило, журі обирає два вокзали: переможця в категорії великих міст і серед невеликих вокзалів. Але бувають і винятки з правил. Так, у 2022 році "вокзалом року" було визнано тільки один - вокзал Кобурга. А в 2012 і 2013 роках переможцями стали відразу по три вокзали.
Найкращі вокзали Німеччини з 2004 року
Список вокзалів-переможців усіх минулих конкурсів:
2023
Галле - Головний вокзал (Halle Hbf)
Нордгорн (Nordhorn)
2022
Кобург - вокзал (Bahnhof Coburg)
2021
Котбус - Головний вокзал (Cottbus Hauptbahnhof)
Кюлунгсборн (Ostseebad Kühlungsborn West)
2020
Альтеттінг - вокзал (Bahnhof Altötting)
Роттенбах (Rottenbach)
2019
Бад-Бентхайм - вокзал (Bahnhof Bad Bentheim)
Куксхафен (Cuxhaven)
2018
Еппштайн - Вокзал (Bahnhof Eppstein)
Вінтерберг
2017
Байєріш-Айзенштайн (Bayerisch Eisenstein)
Лютерштадт-Віттенберг (Lutherstadt Wittenberg)
2016
Штангайм - Вокзал (Bahnhof Steinheim)
Штральзунд (Stralsund)
2015
Обстфельдершміде / Ліхтенгайн (Obstfelderschmiede / Lichtenhain)
Марбург (Marburg)
2014
Дрезден - вокзал (Bahnhof Dresden)
Гюнфельд (Hünfeld)
2013
Мурнау - вокзал (Bahnhof Murnau)
Оберурзель (Oberursel)
Ґеттінгер (Göttingen)
2012
Бремен - Головний вокзал (Bremen Hbf)
Бад Шандау (Bad Schandau)
Ашаффенбург (Aschaffenburg)
2011
Лейпциг - Головний вокзал (Leipzig Hbf)
Гальберштадт (Halberstadt)
2010
Дармштадт - Головний вокзал (Darmstadt Hbf)
Баден-Баден(Baden-Baden)
2009
Ерфурт - Головний вокзал (Erfurt Hbf)
Ільцен (Uelzen)
2008
Карлсруе - Головний вокзал (Karlsruhe Hbf)
Шверін - Головний вокзал (Schwerin Hbf)
2007
Берлін - Головний вокзал (Berlin Hbf)
Ландсберг (Landsberg am Lech)
2006
Гамбург Даммтор (Hamburg Dammtor)
Оберстдорф (Oberstdorf)
2005
Мангейм - Головний вокзал (Mannheim Hbf)
Веймар (Weimar)
2004
Ганновер - Головний вокзал (Hannover Hbf)
Люббен (Lübben)