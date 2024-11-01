У Німеччині обрали найкращий вокзал

У Німеччині ось уже 20 років поспіль щороку обирають найкращий вокзал. 2024 року ним став один із вокзалів у Саксонії. Ще кілька років тому його збиралися закрити.

Найфункціональніші та найзручніші вокзали Німеччини розташовані в Баутцені (Bautzen), місті в Саксонії, і в Зерупі (Sörup), громаді в землі Шлезвіг-Гольштейн. Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомило об'єднання пасажирських та екологічних спілок Allianz pro Schiene. Вже упродовж 20 років воно обирає найкращі вокзали в країні.

Вокзал-переможець 2024 року в Баутцені десять років тому збиралися закрити - через поганий стан головної будівлі пасажирам залишався доступним тільки прохід до колій. Але ситуація змінилася, коли на рівні адміністрації міста було ухвалено рішення розмістити в будівлі вокзалу бюро чиновників, а кількома роками пізніше зелене світло дали і приходу приватного інвестора. Це дало змогу вдихнути нове життя в будівлю, що перебувала в жалюгідному стані.

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Тепер пасажири можуть тут не тільки купити квитки, а й вирішити бюрократичні питання, посидіти в кафе тощо. Вокзал у Баутцені з'явився ще 1846 року, але саму будівлю було відкрито 1921-го.

У 2024 році спеціальною премією було відзначено і вокзал у невеликій громаді землі Шлезвіг-Гольштейн. Вокзал у Зерупі переконав журі своєю інфраструктурою.

Вокзали Німеччини - "перлини" і "скарби"

"Ворота до Балтійського моря", "перлина Півночі", просто "скарб", - цими епітетами об'єднання пасажирських та екологічних спілок Allianz pro Schiene нагородило ті чи інші німецькі вокзали. З 2004 року в Німеччині проводиться федеральний конкурс "Найкращі вокзали року" (Bahnhöfe des Jahres).

Як правило, журі обирає два вокзали: переможця в категорії великих міст і серед невеликих вокзалів. Але бувають і винятки з правил. Так, у 2022 році "вокзалом року" було визнано тільки один - вокзал Кобурга. А в 2012 і 2013 роках переможцями стали відразу по три вокзали.

Вокзал-переможець 2019 року - вокзал Бад-Бентгайма Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Найкращі вокзали Німеччини з 2004 року

Список вокзалів-переможців усіх минулих конкурсів:

2023

Галле - Головний вокзал (Halle Hbf)

Нордгорн (Nordhorn)

2022

Кобург - вокзал (Bahnhof Coburg)

2021

Котбус - Головний вокзал (Cottbus Hauptbahnhof)

Кюлунгсборн (Ostseebad Kühlungsborn West)

2020

Альтеттінг - вокзал (Bahnhof Altötting)

Роттенбах (Rottenbach)

2019

Бад-Бентхайм - вокзал (Bahnhof Bad Bentheim)

Куксхафен (Cuxhaven)

2018

Еппштайн - Вокзал (Bahnhof Eppstein)

Вінтерберг

2017

Байєріш-Айзенштайн (Bayerisch Eisenstein)

Лютерштадт-Віттенберг (Lutherstadt Wittenberg)

2016

Штангайм - Вокзал (Bahnhof Steinheim)

Штральзунд (Stralsund)

2015

Обстфельдершміде / Ліхтенгайн (Obstfelderschmiede / Lichtenhain)

Марбург (Marburg)

2014

Дрезден - вокзал (Bahnhof Dresden)

Гюнфельд (Hünfeld)

2013

Мурнау - вокзал (Bahnhof Murnau)

Оберурзель (Oberursel)

Ґеттінгер (Göttingen)

2012

Бремен - Головний вокзал (Bremen Hbf)

Бад Шандау (Bad Schandau)

Ашаффенбург (Aschaffenburg)

2011

Лейпциг - Головний вокзал (Leipzig Hbf)

Гальберштадт (Halberstadt)

2010

Дармштадт - Головний вокзал (Darmstadt Hbf)

Баден-Баден(Baden-Baden)

2009

Ерфурт - Головний вокзал (Erfurt Hbf)

Ільцен (Uelzen)

2008

Карлсруе - Головний вокзал (Karlsruhe Hbf)

Шверін - Головний вокзал (Schwerin Hbf)

2007

Берлін - Головний вокзал (Berlin Hbf)

Ландсберг (Landsberg am Lech)

2006

Гамбург Даммтор (Hamburg Dammtor)

Оберстдорф (Oberstdorf)

2005

Мангейм - Головний вокзал (Mannheim Hbf)

Веймар (Weimar)

2004

Ганновер - Головний вокзал (Hannover Hbf)

Люббен (Lübben)