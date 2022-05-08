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Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Діяльність ДСНС координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.
Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.
Рятувальники нині гасять пожежі під звуки сирен повітряної тривоги й навіть під обстрілами. Більшість із них заступили на чергування в перший день війни і відтоді не були вдома. DW розпитала столичних пожежників про їхню роботу в умовах війни.
Окремі райони Києва майже щодня потерпають від ракетних обстрілів. Одними з перших на місце подій прибувають рятувальники. Про те, в яких умовах доводиться працювати столичним "надзвичайникам" нині, - у репортажі DW.