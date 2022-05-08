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Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Діяльність ДСНС координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона 08.05.2022

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН 29.04.2022

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом 22.04.2022

Київська область після відходу військ РФ потроху повертається до мирного життя. Одна з проблем - розмінування й зачистка території від снарядів, що не розірвались. Як це відбувається під Броварами - в репортажі DW.

Гасити пожежу під обстрілами: як працюють рятувальники в Києві (24.03.2022) 24.03.2022

Рятувальники нині гасять пожежі під звуки сирен повітряної тривоги й навіть під обстрілами. Більшість із них заступили на чергування в перший день війни і відтоді не були вдома. DW розпитала столичних пожежників про їхню роботу в умовах війни.

Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни

Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни 23.03.2022

Окремі райони Києва майже щодня потерпають від ракетних обстрілів. Одними з перших на місце подій прибувають рятувальники. Про те, в яких умовах доводиться працювати столичним "надзвичайникам" нині, - у репортажі DW.

Обстріли Києва: пошкоджені торговий центр та будинки, є загиблі

Обстріли Києва: пошкоджені торговий центр та будинки, є загиблі 21.03.2022

У неділю, 20 березня, у столиці обстріляли житлові будинки та торговий центр. Згідно з офіційними даними, загинули щонайменше восьмеро людей.
Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа

Обстріли Києва: пошкоджені шість будинків, дитячий садок і школа 18.03.2022

Унаслідок ранкового обстрілу Києва пошкоджено шість будинків, дитячий садок та школа на Виноградарі. Одна людина загинула, 19 поранені.
Путін - Шольцу: Вимоги України на переговорах нереалістичні

Путін - Шольцу: Вимоги України на переговорах "нереалістичні" 18.03.2022

Росія 23-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 18 березня.
У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки

У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки 15.03.2022

Російські війська вкотре атакували Київ, снаряди влучили в три багатоповерхівки та приватний будинок.

У Києві снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі

У Києві снаряд влучив у дев'ятиповерхівку на Оболоні, є загиблі 14.03.2022

Внаслідок пожежі та руйнувань загинули двоє людей. Рятувальники продовжують роботу.
Внаслідок нічного обстрілу Сум загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей

Внаслідок нічного обстрілу Сум загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей 08.03.2022

За даними ДСНС, російська авіація атакувала житлові будинки вулиць Роменська та Спартака у Сумах. Також російські військові обстріляли Охтирку.
У Харкові від ранкових обстрілів загинули 4 людини - ДСНС

У Харкові від ранкових обстрілів загинули 4 людини - ДСНС 02.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 2 березня.
Внаслідок ракетного удару по Харкову загинули щонайменше 10 людей - ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Харкову загинули щонайменше 10 людей - ДСНС 01.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 1 березня.

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео) 02.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році 31.01.2022

Через масштабні пожежі у Луганській області в 2020 році підозру оголосили двом посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості та можуть засудити до п'яти років позбавлення волі.
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