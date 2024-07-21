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СуспільствоУкраїна

В Одеському порту обвалився склад, загинув чоловік

Анастасія Шепелева
21 липня 2024 р.

Внаслідок обвалу складської будівлі в Одеському морському торговельному порту загинув чоловік. Одну людину рятувальники деблокували з-під завалів.

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Одеський морський порт
Одеський порт (архівне фото)Фото: BePress/ABACA/picture alliance

На території Одеського морського торговельного порту ввечері 20 липня виникло руйнування складської будівлі, внаслідок чого під завалами опинилися двоє чоловіків.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій зранку 21 липня, одного чоловіка за допомогою гідравлічного інструмента та бензоріза рятувальники деблокували живим, надали домедичну допомогу та передали медикам. Другого чоловіка дістали з-під завалів без ознак життя.

Що спричинило руйнування в порту

"Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події наразі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

На місці обвалу працювали чотири одиниці техніки, 20 рятувальників і кінологічне відділення ДСНС. 

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