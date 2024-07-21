В Одеському порту обвалився склад, загинув чоловік

СуспільствоУкраїна
В Одеському порту обвалився склад, загинув чоловік21 липня 2024 р.
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На території Одеського морського торговельного порту ввечері 20 липня виникло руйнування складської будівлі, внаслідок чого під завалами опинилися двоє чоловіків.
Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій зранку 21 липня, одного чоловіка за допомогою гідравлічного інструмента та бензоріза рятувальники деблокували живим, надали домедичну допомогу та передали медикам. Другого чоловіка дістали з-під завалів без ознак життя.
Що спричинило руйнування в порту
"Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події наразі встановлюються", - йдеться в повідомленні.
На місці обвалу працювали чотири одиниці техніки, 20 рятувальників і кінологічне відділення ДСНС.