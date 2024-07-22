Обрив тросу атракціону в Києві: з Дніпра дістали тіло хлопця

Рятувальники ДСНС знайшли тіло 20-річного хлопця майже через добу після трагедії. Правоохоронці перевірятимуть справність атракціону, а також посадовців, які дали дозвіл на його роботу.

Пошуково-рятувальна операція після обриву тросу на атракціоні над Дніпром у Києві завершена. У понеділок, 22 липня, водолази знайшли тіло 20-річного хлопця, який зірвався в річку, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Канатна дорога біля пішохідного Паркового мосту над Дніпром, який сполучає Поділ і Труханів острів, обірвалась близько другої дня в неділю, 21 липня. Рятувальники шукали потерпілого понад сім годин, після чого призупинили пошуки до ранку через сутінки.

Розслідування трагедії

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що загиблий хлопець відвідував атракціон разом зі старшим братом.

"Після того, як будуть вивчені всі документи, ми з'ясуємо, чи відповідав стан цього атракціону всім технічним характеристикам. Тоді можна буде говорити про підозри", - сказала вона. За її словами, правоохоронці також вивчатимуть дії посадовців, які надали відповідні дозволи, адже у 2021 році прокуратура вже позивалася до суду, що атракціон становить підвищену небезпеку, однак суд позов відхилив.

Національна поліція напередодні повідомила, що відкрила провадження за двома статтями Кримінального кодексу - про порушення правил безпеки та службову недбалість, що спричинила загибель людини.