Росія ударила по Херсону: поранено четверо людей

Російські військові 21 липня обстріляли Херсонщину, Дніпропетровщину, Сумщину та Харкіщину. Внаслідок цього є поранені серед цивільних.

Російські війська у неділю, 21 липня, обстріляли декілька регіонів України, внаслідок чого є поранені серед цивільного неселення.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), вранці неділі російські військові атакували дроном-камікадзе 48-річного жителя Новобериславу, у якого згодом діагностували вибухову травму, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також перелом ребер і плеча.

Згодом росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних у Кізомисі, внаслідок чого чоловіки 23 та 38 років дістали вибухові травми, а також уламкові поранення грудної клітини, спини та ніг.

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Вдень 21 липня російські військові вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждали четверо людей, про що повідомила Херсонська ОВА. Так, через обстріл постраждав 65-річний чоловік, який знаходився на вулиці. В нього - вибухова травма та поранення стегна.

Крім нього, внаслідок обстрілу міста постраждали ще троє людей. "Самостійно за допомогою звернулись чоловіки, 22 та 33 років. В них - вибухові травми та різані рани ноги й живота. Потерпілих госпіталізували до хірургічного відділення. Також уламкові поранення та перелом передпліччя дістав 58-річний херсонець. Лікарі надають йому допомогу", - додала Херсонська ОВА.

Ракетний удар по Харківщині

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вранці неділі повідомила про ракетний удар по селищу Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого виникла пожежа у одному із будинків. Також повідомляється, що рятувальники ліквідували загорання.

Також вдень неділі внаслідок ворожого удару на Харкіщині загорівся житловий сектор в селі Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району.

"Горіло три житлових будинки, три господарчих споруди та гараж, загальною площею близько 300 кв.м. Рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди селища Вільча запобігли поширенню вогню на інші оселі. Вони працювали під постійними ворожими обстрілами! Попередньо обійшлося без загиблих і травмованих", - зазначили в ДСНС.

Пожежі на Сумщині

За повідомленням ДСНС, у неділю у Сумській області зафіксовано п'ять пожеж, що виникли через ворожі обстріли. До того ж, як наголосили у держслужбі, росіяни застосували тактику подвійного удару, проте рятувальники встигли перебазуватися у безпечне місце.

"Горіло, як у житловому секторі так і на об’єктах інфраструктури. Зокрема, у Сумському районі виникла пожежа в оселі мирних громадян. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загорання, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, розпочався повторний обстріл. Рятувальники заховалися у безпечному місці, після чого ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пізніше у населеному пункті, який зазнав ударів армії РФ, через ворожий удар виникла ще одна пожежа у житловому секторі.

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Нікопольщину обстріляли боєприпасами з флешетами

Голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко у неділю повідомив про те, що росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії. "Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад. Це не перший подібний обстріл - Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа отримала суттєві руйнування, на щастя - люди не постраждали", - наголосив він.

Також Євтушенко повідомив, що ворог застосував боєприпаси з флешетами. "Мова йде про артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей. Ще раз - обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні мешканці окупанти застосували боєприпаси розраховані на максимальне ураження саме людей", - додав він.