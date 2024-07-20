З 2022 року евакуювали майже 3 млн жителів прифронтових зон

З початку повномасштабної війни з зон бойових дій вивезли понад 2,8 мільйона жителів. За це період загинуло 93 рятувальники ДСНС.

За період з початку повномасштабної війни Росії проти України обласні військові адміністрації та евакуаційні підрозділи Державної служби з надзвичайних операцій (ДСНС) і Національної поліції евакуювали 2,8 мільйона мешканців із небезпечних фронтових територій. Про це заявив голова ДСНС Андрій Даник в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому у п'ятницю, 19 липня.

За словами глави ДСНС, серед евакуйованих - понад 670 тисяч дітей і понад 102 тисячі людей з інвалідністю.

Також він повідомив, що за час повномасштабних бойових дій пошкоджено й знищено понад 1700 одиниць пожежної та рятувальної техніки. Водночас відновлювати парк спецтехніки допомагають міжнародні партнери, надаючи приблизно половину.

Іншу частину потреб закривають закупівлею устаткування коштом держбюджету, зазначив Даник. Насамперед йдеться про пожежну техніку - пожежні автодрабини, цистерни, броньована техніка наших саперних підрозділів, що дає змогу захистити особовий склад, додав він.

За словами Даника, переважно купується техніка національного виробництва, проте в Україні не виготовляють пожежні автодрабини та автомобілі-тягачі, тому потреби в цій техніці закривають за рахунок іноземних компаній-переможців тендерів.

Він запевнив, що наразі в оперативному розрахунку ДСНС лише сучасне обладнання, проте в резерві ще є застарілі одиниці. "Працюємо і над тим, щоб сучасним був і резерв", - сказав Даник.

93 рятувальники загинули

Також Даник повідомив, що за період повномасштабної війни у лавах ДСНС загинули 93 людини, ще понад 400 зазнали поранень. За його словами, останнім часом РФ взагалі "оголосила полювання" на співробітників служби. Аби мінімізувати ризики для персоналу, який часто стає жертвою повторних ударів по місцях атак РФ, ДСНС постійно удосконалює алгоритми безпеки, каже глава служби.

"З того, що можу сказати: активно використовуємо робототехніку, активно почали працювати по засобах радіоелектронної розвідки, щоб убезпечити наших рятувальників. А всі деталі - вже після війни", - наголосив він.