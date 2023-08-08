У понеділок, 7 серпня, російська армія атакувала двома ракетами "Іскандер" місто Покровськ на Донеччині, розташоване всього за близько 30 кілометрів від лінії фронту. Під час першої атаки близько 19:15 влучили в п'ятиповерхову, внаслідок чого було зруйновано декілька квартир та здійнялася пожежа.