Наслідки ракетного удару РФ по центру Покровська на Донеччині
Унаслідок російського ракетного удару по Покровську на Донеччині 7 серпня загинуло щонайменше семеро людей, десятки поранено. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Подробиці - в галереї DW.
Зруйнований житловий будинок
У понеділок, 7 серпня, російська армія атакувала двома ракетами "Іскандер" місто Покровськ на Донеччині, розташоване всього за близько 30 кілометрів від лінії фронту. Під час першої атаки близько 19:15 влучили в п'ятиповерхову, внаслідок чого було зруйновано декілька квартир та здійнялася пожежа.
Зруйнований готель "Дружба"
Вже за пів години після першої атаки, коли приїхали рятувальники та поліція, росіяни обстріляли житлову будівлю поруч - готель "Дружба". Внаслідок удару зруйновано верхні поверхи готелю, в якому під час війни зазвичай зупинялися журналісти, працівники гуманітарних місій та чиновники.
Вибиті вікна навколо епіцентру удару
Унаслідок російських ракетних ударів по Покровську пошкоджені також приватні будинки, адміністративні будівлі, заклади харчування та магазини поруч.
Серед загиблих - заступник начальника ДСНС у Донецькій області
За останніми даними, через атаку РФ по Покровську загинуло семеро людей. Серед них - п'ятеро цивільних, військовий та заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області Андрій Омельченко. Він загинув під час другої хвилі атаки, перебуваючи на місці трагедії.
Серед поранених - діти
Поранено 81 людину, серед яких 39 цивільних, зокрема двоє дітей, 31 працівник поліції, семеро рятувальників і четверо військових.
Під завалами більше людей немає
Рятувальні роботи, що розпочалися одразу після атаки, тривають і наступного дня. За даними ДСНС, під завалами людей більше немає. Нині проводяться аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку.
День жалоби у Покровську
У Покровську 8 серпня оголосили Днем жалоби загиблими внаслідок російського удару. Покровська міська військова адміністрація рекомендувала приспустити на будівлях державний прапор України та обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.