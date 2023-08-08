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8 серпня 2023 р.
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Топтема

Президент США Джо Байден

Байден запросив у Конгресу $40 млрд, зокрема і для України

Економіка3 год. тому
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Чому польські фермери бояться імпорту українського зерна

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Економіка9 серпня 2023 р.
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